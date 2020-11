Pisacane (ag. Insigne): “Lorenzo è sempre sul pezzo.”

Mattinata di elogi a Voce di Popolo, la rubrica di Radio Marte, dove è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne. Dopo la bellissima prestazione di ieri del numero 10 della Nazionale contro la Bosnia, condita da un bellissimo assist per il gol di Belotti, è d’obbligo un elogio al giocatore.

“Siamo tutti felici per il momento che sta vivendo, Lorenzo è sempre sul pezzo: nel club azzurro Gattuso lo fa sentire importante e lui mette sempre il massimo in tutto ciò che fa. Stanotte è tornato dal ritiro della Nazionale e non ha chiesto giorni di riposo per riprendersi dalle fatiche di questi giorni: è galvanizzato e si allenerà da subito per arrivare al meglio per la partita di domenica sera”.

Poi una considerazione sulle critiche che riceve continuamente il giocatore: “Delle volte non capisco perché non reagisce, lui mi risponde che dopo aver ascoltato cavolate per anni su di lui, adesso riesce ad essere calmo e paziente”, afferma l’agente FIFA, a conferma della maturità acquisita nel tempo dal capitano del Napoli.