Piccinini: “Napoli maturo, Zielinski l’uomo giusto per dare equilibrio”

Il noto telecronista e opinionista Sandro Piccinini, ha dato il suo giudizio al programma Sky Calcio Club, riguardi la vittoria e la prestazione del Napoli di mister Gattuso nella trasferta a Crotone. Ecco le parole: “Come ha detto stasera Gattuso, il risultato è bugiardo, il 4-0 è un po’ esagerato. Nella prima parte non è stata una gara facilissima e lì gli azzurri hanno dimostrato la propria maturità di squadra cresciuta, consapevole della propria forza. Il Napoli ha saputo gestire il momento difficile dell’inizio e poi si è scatenato. Poi forse Gattuso con Zielinski in questo ruolo ha trovato l’uomo giusto per l’equilibrio, poi bisogna vedere quando tornerà Osimhen, ma per il momento questa è un’alternativa molto importante”.