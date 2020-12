Petagna distrutto dai giornali: “Incredibile come sia riuscito a sbagliare due gol facili facili”

Sicuramente non è stata una notte positiva per l’attaccante del Napoli Andrea Petagna nel pareggio di Europa League con l’AZ Alkmaar. L’attaccante ha avuto nel finale due ghiotte occasioni per portare gli azzurri in vantaggio ma le ha sprecate entrambe. Non a caso, i maggiori quotidiani hanno dato solo insufficienze giudizi negativi sul pivot partenopeo. Uno su tutti la Gazzetta: “Incredibile come sia riuscito a sbagliare due gol facili facili, voto 5. Replica anche Tuttosport: “Il gol che si mangia di testa a 15′ dalla fine su invito di Mario Rui grida vendetta, voto 5. Infine si aggiunge anche il Corriere dello Sport: ” E’ vero che i movimenti sono buoni è che agli appuntamenti arriva con precisione, ma lo è altrettanto in fase conclusiva che continua a mancare. Spreca due occasioni ghiottissime: una di testa, in solitudine, l’altra di sinistro. Più efficace come difensore aggiunto, voto 5.