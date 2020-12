Adesso Petagna deve caricarsi il Napoli sulle spalle

Il Napoli prepara l’avvicinamento alla partita con la Lazio di domenica sera, pur non avendo ancora smaltito appieno le scorie mentali del turno infrasettimanale di campionato.

Le contemporanee assenze di Insigne, Mertens e Osimhen costringeranno Gattuso a cucire il piano gara sulle caratteristiche dell’unico centravanti arruolabile.

Sportellate e cucitura del gioco

Il peso dell’attacco, infatti, grava interamente sulle spalle di Andrea Petagna. Chiamato a farsi carico di tutti i problemi della fase di finalizzazione.

Le cose che riescono meglio all’ex Spal sono i duelli fisici continui. Certamente non è uno che si tira indietro, se si tratta di dare e ricevere colpi. D’altronde, la sua fisicità è funzionale proprio ad andare a rimbalzo, fare a sportellate.

Insomma, pulire i palloni in uscita dalla difesa, addomesticando pure i lanci lunghi e le verticalizzazioni. Con l’onere di avere un uomo alle spalle che lo marca strenuamente.

Senza Ciro bisogna cambiare strategia

Ma la mancanza di Ciro priva i partenopei di un meccanismo cruciale, attraverso il quale prova a disarticolare l’allineamento difensivo altrui.

In effetti, i movimenti del belga, quando si abbassa per ricevere sulla trequarti, svuotando il cono di luce centrale, sono fondamentali per tirare fuori posizione uno dei difensori, privando di compattezza l’avversario.

Ovviamente, il Bisontino dovrà spendersi anche nella cucitura della manovra. Muovendosi incontro ai compagni, aiutandoli a guadagnare spazi vitali in avanti, garantendo loro linee di passaggio vicine.

In questo contesto tecnico-tattico, con una squadra abituata ad avanzare in modo ragionato in virtù di collegamenti e giocate di qualità, Petagna dovrà emergere come il principale riferimento per far risalire la palla.

Nondimeno, immaginare che si trasformi improvvisamente in un offensive player associativo, abile nell’ordinare la manovra è insolito. Fermo restando che all’Olimpico dovrà andare abbondantemente oltre i suoi limiti.

Petagna in sacrificio esalta gli esterni

In definitiva, dunque, contro la Lazio, Gattuso si attende se non una trasformazione radicale del suo modo di interpretare il ruolo di terminale unico dell’attacco, almeno una palese volontà sacrificarsi, per riempire i vuoti nella prima linea.

Contro i biancazzurri, il tema tattico appare già abbastanza chiaro: prendere il controllo del possesso. Immaginare di tenerlo il più a lungo possibile, facendo attenzione a non concedere campo.

Insomma, un Napoli pronto a ribaltare il fronte del gioco, con scambi corti per risalire il campo. Soprattutto concentrandosi su un giropalla orientato a sfruttare il lavoro degli esterni.

Facendo di necessità virtù, la strategia di Ringhio dovrebbe cercare di creare maggiormente superiorità numerica in ampiezza, attraverso le iniziative individuali di Lozano e Politano.

Capaci di dialogare nello stretto assieme ai compagni, per attaccare poi rapidamente lo spazio profondo con lunghi inserimenti o tagli tra le linee.

A loro, pertanto, toccherà l’ingrato compito di coprire il vuoto creativo conseguente all’infortunio di Mertens. Mettendosi in proprio o determinando per gli altri…

