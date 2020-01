Petagna al presidente della Spal:” Voglio subito e solo Napoli”

Manca poco per annunciare anche Andrea Petagna. Ieri pomeriggio il centravanti emiliano ed il suo agente Riso sono stati a colloquio con il presidente Mattioli per chiedergli di andare subito a Napoli. Niente da fare, prima c’è da salvare la Spal e poi Petagna – scelto per motivi tattici ben precisi – potrà spostarsi a Napoli. Tra le due società c’è solo un milione di differenza tra offerta e richiesta della Spal: per i 20 milioni bonus inclusi si attende l’ok di De Laurentiis. Lo riporta Raffaele Auriemma su Tuttosport.