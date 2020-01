Per diventare telecronisti Rai serve la tessera del tifoso?

Il sospetto c’era, ne abbiamo la certezza: per entrare a Raisport serve la tessera del tifoso. A Saxa Rubra l’Osservatorio del Viminale è inflessibile. Non si entra senza una tessera di una delle due squadre romane. La telecronaca di ieri sera aveva dell’inverosimile. In campo sembrava ci fosse una sola squadra. E tutti, telecronista, commentatore, bordocampisti erano allineati e coperti. Rimedio, Pasqual, Tumbarello e Michieli, tutti a spingere la Lazio verso il gol del pari.

Nulla a che vedere con la telecronaca del 2014, semifinale Napoli-Roma. Un Cerqueti con sciarpa e trombetta giallorossa che fece epoca. Tutti ricordano ancora il suo commento, a recupero iniziato. Napoli avanti 3-0 e lui a ribadire che alla Roma bastavano due gol per andare ai supplementari. Lo recuperarono dalla Tribuna Stampa dopo un paio di settimane ancora fiducioso nei due gol della Roma. Sembrava il mitico soldato giapponese che a distanza di anni era ancora in guerra con gli Stati Uniti.

Essere telecronisti sportivi in Italia è difficile. Perché se è vero che in Rai serve la tessera del tifoso di una romana, a Sky serve quella bianconera. Ma uno capisce Sky. E’ una TV a pagamento, sa che i tifosi juventini sono in maggioranza, e non li scontenta. Ma la Rai no. La Rai è un servizio pubblico. Lo paghiamo tutti, anzi, ti obbligano a pagarlo nella bolletta della luce. Uno certe telecronache a Sky le capisce, sulla Rai sono inammissibili?

Ps: ma come ha fatto Varriale a diventare vicedirettore di Rai Sport? Entra a Saxa Rubra con una falsa tessera del tifoso, o è tifose del Napoli solo su Twitter?