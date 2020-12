Pasquale Foggia: “Llorente? A gennaio vedremo…”

Il diretto sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. L’ex calciatore della Lazio ha ricordato sottolineato il forte legame personale, nonchè all’interno della sua squadra, della componente napoletana: “Sono nato a due passi dallo stadio di Napoli. Maradona ha fatto sognare. Alcune parole che ho ascoltato su Diego mi hanno ferito. Nel Benevento c’è una bella rappresentativa di calciatori napoletani, un’anima che ha fatto bene alla squadra…“.

A proposito di eventuali intrecci tra sanniti e partenopei in prospettiva mercato di gennaio, il diesse non nasconde le sue intenzioni: “Llorente? Adesso è ancora lunga, manca un mese a gennaio e tante partite. Siamo concentrati sul nostro percorso, da qui a due-tre settimane, vedremo di pensare a quello che potrebbe essere utile per gennaio…“.

Foggia è voluto tornare per un momento a sabato scorso. Non è passata inosservata, infatti, l’impresa delle Streghe, che hanno meritatamente strappato un pareggio alla Juventus: “Fermare la Juve è stata una soddisfazione. Per fare risultato dovevamo dare il 120% e sperare che per i bianconeri qualcosa non andasse per il verso giusto…”.

Il campionato, del resto, è ancora lungo. Pieno di insidie, e ci vorrà molto impegno, condito da un po di fortuna, per centrare l’obbiettivo stagionale. Tuttavia, Foggia si dice fiducioso: “La serie A è un campionato impegnativo, per arrivare all’obiettivo sappiamo che dovremo soffrire fino alla fine…”.

Salvatore de Landro