Napoli, buona la prima. Ma c’è ancora tanto lavoro da fare

Un cantiere, ma tre punti meritati

Finalmente è ricominciato il campionato ed il Napoli non poteva esordire nel modo migliore. Almeno per quanto riguarda il risultato finale. La vittoria di Parma rappresenta un biglietto da visita importante, per una gruppo evidentemente ancora “work in progress”.

Forse per questo motivo Gennaro Gattuso ha deciso di schierare al Tardini una formazione già vista e rivista l’anno scorso. Un segnale di continuità tecnico-tattica, tanto nei nomi, quanto nel modulo di gioco, con la squadra sempre legata al tradizionale 4-3-3.

Una scelta prudente. Sotto certi puti di vista pure logica, quella di cercare il dominio del gioco attraverso il possesso palla. Che però, almeno per un’abbondante porzione di gara, non ha pagato dividendi.

Osimhen cambia la scena

Fino all’ingresso di Osimhen, infatti, il Napoli è apparso la pallida controfigura di sé stesso e dei princìpi postulati dal suo allenatore. Imbolsito, a tratti irritante, con quel giropalla sterile e improduttivo. Sostanzialmente incapace di rendersi veramente pericoloso. O soltanto di inquadrare lo specchio della porta. Una sorta di vuoto cosmico, offensivamente parlando.

Ad un certo punto, per cambiare le sorti della partita, Gattuso ha provato ad essere maggiormente ambizioso. In questo senso, Osimhen è parso l’innesto decisivo per i partenopei, che hanno trovato nella “gazzella nera” l’uomo in grado di allungare decisamente il campo.

Gli stessi Insigne e Mertens hanno beneficiato dell’ingresso dell’ex Lille. Troppo spesso, del resto, fino a quel momento, l’azione offensiva era vanificata da un numero insufficiente di uomini negli ultimi sedici metri.

Effettivamente, gli aggiustamenti conseguenti all’ingresso del centravanti nigeriano, che hanno trovato il loro compimento nel 4-2-3-1, sono il frutto di un compromesso strategico.

Da un lato, Ringhio occupa l’intero fronte d’attacco, coprendo i corridoi verticali, garantendo così una discreta profondità agli azzurri, con l’inserimento di un vertice offensivo, supportato da un terzetto assai qualitativo alle spalle, abile nell’inclinare decisamente il campo verso la porta dei crociati.

Al contempo, mette in difficoltà i ducali, alzando il baricentro senza palla, con un pressing alto, che consente al Napoli di andare immediatamente in verticale, appena recuperata palla vicino alla porta avversaria.

In mediana bisogna migliorare

Ovviamente, le scelte tattiche hanno premiato Gattuso. Anche se bisogna mettere in preventivo che la sua proposta offensiva non sarà sostenibile, alla lunga, per quanto riguarda gli equilibri della squadra nelle due fasi attraverso il quale si articola il gioco, qualora dal mercato non dovessero arrivare calciatori con caratteristiche diverse da quelli attualmente in rosa.

Certamente, un centrocampista in grado di scegliere i momenti in cui azzardare l’aggressione, funzionale al recupero del pallone in zone alte del campo, sarebbe complementare alle due mezz’ali di qualità.

Non si offendano gli estimatori di Fabián Ruiz e Zieliński. Ma il loro contributo contro il Parma è stato poco determinante. Specialmente nel momento in cui avrebbero dovuto scegliere quando accorciare in avanti, proponendosi negli ultimi sedici metri, piuttosto che abbassarsi a turno, collaborando con Demme alla risalita della palla dal basso.

A proposito, il tedesco, abile come al solito nel garantire una maggiore compattezza centralmente, ha dato l’impressione di volersi caricare la squadra sulle spalle.

Tuttavia, il suo rendimento deve necessariamente salire di livello, aggiungendo qualcosa di diverso al suo modo di interpretare le classiche competenze del pivote.

A sinistra c’è un problema

In definitiva, la vittoria di Parma non deve trarre in inganno. Il rodaggio degli azzurri passa per un netto miglioramento nella costruzione del gioco, alzando i ritmi e palleggiando con maggiore efficacia.

Al netto dei tre punti e delle giocate a tratti sontuose palesate nella mezz’ora finale dal Napoli, appare evidente quanto ci siano della cose da rivedere. Innanzitutto, la scelta di utilizzare un destro naturale come Hysaj, adattandolo a sinistra.

Il terzino albanese spesso restava basso, in una posizione conservativa e quest’atteggiamento gli impediva di proporsi in sovrapposizione con una certa brillantezza. Rendendo pressochè impossibile costruire il triangolo in fascia, idoneo a creare superiorità numerica, oltre che manchevole nel garantire l’ampiezza sul quel lato.

Obiettivamente, la mancanza di un’alternativa credibile a Mario Rui, rappresenta una macchia indelebile sulla progettualità della società. Tutt’ora incapace di trovare un degno sostituto al lungodegente Ghoulam.

Francesco Infranca