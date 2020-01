Parla solo Gattuso, gli altri zitti

Sconfitta dura da digerire per il Napoli di Gattuso. La squadra azzurra non ha raccolto i tre punti nel match contro i ragazzi di Antonio Conte, e così per il Napoli si prepara un post partita molto duro. Come raccontano i nostri inviati al San Paolo, nessuno dei giocatori del Napoli parlerà in mixed zone con i giornalisti. Una decisione presa direttamente dall’allenatore del Napoli, nel tentativo evidentemente di tutelare i propri giocatori in questo momento particolare per gli azzurri.