Paradosso Napoli: ha 6 portieri, nessuno però è certo di esserci la prossima stagione

Il Napoli ha tre portieri, anzi 4, se consideriamo Sepe (che ha un problema, di cui parleremo dopo). Karnesis è l’unico quasi certo di restare anche la prossima stagione. Il ruolo di terzo che gli è stato cucito addosso gli sta alla perfezione. Va bene per lui, che guadagna tanto, come mai in passato. Va bene al tecnico che ha un portiere affidabile, e che non dà fastidio. Ma abbiamo detto “quasi certo”, lo vedremo dopo.

Partiamo dal titolare designato, al momento finito in panchina, Alex Meret. 23 anni appena compiuti, da quando ne aveva 14 è stato indicato come un predestinato. Ancora giovanissimo, anche se Donnarumma ha due anni meno, ha già tre “mezze” stagioni di A alle spalle. Alla Spal, tre anni fa era titolare indiscusso, ma è stato frenato dagli infortuni. Così come lo scorso anno a Napoli. Quest’anno ha giocato, straordinariamente bene, tranne un paio di errori, fino a dicembre. Poi Gattuso gli ha preferito Ospina, per via che gioca meglio coi piedi. Per investimento fatto, età, e per valore intrinseco, non ci sono dubbi che sia lui il futuro. Ma se resta Gattuso, e se si “ostina” con Ospina chiederà di andare via. Il Napoli farà una buona plusvalenza, ma perderà un grande portiere. Dipende da Gattuso. Sensazione: si punterà su di lui. Sin dalla ripresa se e quando ci sarà.

Se resta Meret va via Ospina, e viceversa. Il primo è venuto per fare il titolare, non accetterebbe mai il ruolo di panchinaro. Tutto sommato non gli si può neanche dare orto. Ospina è venuto conscio del ruolo di secondo piano (ma gli erano state garantite abbastanza presenze). Magari resterebbe anche da dodicesimo. Ma Meret non ne sarebbe probabilmente contento. Meglio liberarlo mentalmente. Tutti e due insiee non li vedremo più. Ospina ha mercato specie in sudamerica. E’ costato poco, si può piazzare facilmente, semmai è difficile trovare chi si accolli l’ingaggio. Ma ci si può lavorare.

E veniamo a Sepe. Per lui sarebbe un ritorno a casa, il terzo. In due anni a Parma ha dimostrato il suo valore, il suo essere affidabile. Uno dei migliori portieri del campionato. Ha tre pregi: accetterebbe il rolo di dodicesimo, con la garanzia di giocare una decina di partite, e si può fare. Ha un ingaggio decisamente inferiore a quello di Ospina. Ed è frutto del vivaio, e questo serve e non poco. Un solo problema: il Parma lo riscatterà per un prezzo basso, 4 milioni. Il Napoli dovrebbe riacquistarlo. Si può fare, ma non è certo.

Diciamo che in linea di massimo resterà uno tra Meret e Ospina, e il dodicesimo sarà Sepe. Karnesis potrebbe essere il terzo ideale. Ma guadagna molto per un ruolo così defilato (era stato preso per fare il dodicesimo, poi l’infortunio di Meret aprì a Ospina). Ed è straniero. Se il Napoli, come probabile, non farà la Champions dovrà rivedere certi costi. Un terzo portiere proveniente dal vivaio (ci sono Contini e Crispino in giro) risolverebbe più di un problema, sia dal punto di vista economico, che da quello regolamentare.

Quattro portieri, per il momento nessuno è sicuro di restare.