Papu Gomez e il Napoli: Pietro Lo Monaco dice la sua

Il Papu Gomez e Napoli: a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Pietro Lo Monaco, consigliere federale Figc: “Il Granada è una buona squadra, ma il Napoli ha il potenziale di un altro livello. Senza pubblico è un grandissimo vantaggio per il Milan. Napoli? Squadra tosta e strutturata, con equilibrio nelle due fasi. Ha giocatori che decidono: Koulibaly domina, Mertens ed Insigne che ha raggiunto un livello notevole anche loro determinano”.

“Ditemi voi oggi quali club oggi hanno un’espressione di gioco pazzesca: non ce ne sono! Guardate Manchester City, Barcellona, Liverpool. L’ultima partita del Barcellona con Messi disarmato è raro che si veda“.

Papu Gomez – Gasp: chi la vince?

“Papu Gomez? Ho trattato per averlo con 4 soggetti diversi, lo presi per 1.2 milioni. Avevo una trattativa aperta con l’Inter ma non si chiuse. Sartori all’Atalanta all’inizio aveva dei dubbi, poi i dubbi sono spariti. A Bergamo incide molto allenatore, ma anche Luca Percassi”.

Poi ancora pareri sul Papu Gomez: “Conosco Papu, parliamo di un ragazzo capace di fare cose strane. Mi viene difficile immaginare che abbia fatto atti eclatanti. Conosco anche Gasperini: se è accaduto qualcosa che ha fatto andare fuori di testa Gomez non immagino neppure cosa debba esser accaduto. La storia di Gasperini a Bergamo è particolare. Come tecnico non c’è nulla da dire: fino allo scorso anno spingevo perché Gomez fosse venduto per incassare il 30% con il Catania ma mi rispondevano che Gasperini aveva posto il veto alla cessione. Mi viene difficile pensare che Gomez possa essere stato protagonista di un atto di forza”.

