Il grido di dolore di Paolo Cannavaro: “Ignorato a pochi passi da casa mia…”

La notizia del mancato inserimento anche di Paolo Cannavaro all’interno del murales che adorna i muri della stazione Mostra, quelli che la ferrovia Cumana ha voluto dedicare alla storia del Napoli, non è passata inosservata nemmeno in Cina.

Al di là dell’ennesima prova di irriconoscenza, legittimata da chissà quale ottuso burocrate, che ha deciso a suo insindacabile giudizio di fare delle esclusioni eccellenti, l’eco del disappunto palesato dall’ex capitano azzurro si riflette all’ombra del Vesuvio direttamente da Instagram.

Dopo Alessandro Renica, dunque, arriva un altro sfogo veicolato attraverso i social.

La foto postata da Paolo, che ne immortala la gioia incontenibile mentre alza al cielo la Coppa Italia conquistata del 2012, è accompagnata da parole amare. Frutto di una delusione palpabile.

“Forse 278 presenze con la maglia Azzurra, riportare la squadra del cuore da anni bui ad anni splendenti, vincere un trofeo dopo 22 anni di astinenza oppure essere capitano del Napoli per tanti anni, non sono validi motivi per essere semplicemente raffigurato su un pezzo dei 130 pannelli a disposizione in una stazione metro, tra l’altro a pochi passi da casa mia. Non sono dispiaciuto per non essere lì insieme agli altri, nè tantomeno voglio elemosinare una raffigurazione. Ma sono dispiaciuto per chi si dispiace al posto mio, per chi mi contatta da giorni e si meraviglia della mia assenza…. grazie a tutti e sempre FORZA NAPOLI…“.

Facciamo subito chiarezza. Paolo avrebbe meritato a pieno titolo che la sua icona campeggiasse nella “Hall of Fame”. Quel telaio virtuale, fatto di sentimenti ed emozioni. Che ha suscitato un ginepraio di critiche e polemiche a iosa.

Perché l’autorevolezza con cui Paolo s’è costruito una carriera meravigliosa trascende la parentela.

Non è soltanto il fratello di Fabio, nonostante la somiglianza sia ben riconoscibile nei tratti somatici. Il suo prestigio non si limita a questo semplice accostamento. Magari pure un po’ superficiale.

Paolo è un pezzo di Storia, quella con la esse maiuscola, che nel suo caso non può che essere doverosa.

Una realtà capace di fargli conquistare con feroce determinazione, associata ad una elefantiaca cultura del lavoro, lo status di giocatore di assoluto livello.

Riconoscergli la qualifica di Top Player trascende l’asettica analisi delle cifre. Una disamina importante, quella affidata ai numeri. Ma comunque sterile. Alquanto semplicistica di cosa abbia rappresentato veramente Paolo per il Napoli in un determinato momento.

Pertanto, quando ci dimentichiamo di lui, finiamo per trascurare un’evidenza significativa. Vale la pena riflettere che il talentuoso difensore, cui è mancata solamente la Nazionale per assurgere al rango di giocatore di spessore internazionale, ha sposato l’ambizioso progetto di ADL quando era ancora allo stato embrionale.

E’ sceso di categoria quando la sua carriera in Serie A sembrava sul punto di esplodere definitivamente, per legarsi alla città natia.

Una decisone controcorrente. Dal sapore romantico, connesso ad un calcio ormai sbiadito, destinato all’oblio. Surclassato da tutti quei “fenomeni” dello show business, spendibili in campo. Ed al contempo buoni sulle copertine dei videogiochi e delle riviste platinate di gossip.

Sarebbe ingenuo pensare che Paolo Cannavaro abbia scelto Napoli perché innamorato del pubblico del San Paolo. Dei tifosi che l’hanno eletto subito idolo. Di una società sorta dalle ceneri di un passato glorioso e vincente, bisognosa di mettere un simbolo a capo della rinascita.

Ovviamente, c’è dell’altro rispetto al dialetto, la pizza ed il panorama del Golfo.

E proprio su questo vale la pena riflettere.

Con la maglia azzurra addosso, Paolo è migliorato in ogni aspetto del suo gioco. Ha scoperto una naturale indole da leader silenzioso. Caratterizzata da una personalità discreta e mai straripante. Evitando di sopravvivere alla sua immagine.

In altre parole, ha deciso di legarsi indissolubilmente ai destini azzurri all’apice della carriera. Fortemente convinto che fosse l’habitat perfetto per scalare progressivamente, ma con pervicace costanza, posizioni all’interno del calcio italiano.

La medesima consapevolezza che gli ha suggerito di traslocare altrove. Persuaso a ripetere altrove quanto fatto a casa sua.

Quando ha compreso che il suo ciclo partenopeo fosse giunto al termine, l’amore e la riconoscenza gli hanno indicato come comportarsi. Scevro da polemiche e con gran dignità, ha accettato di portare i suoi gradi in quel di Sassuolo.

Ma un “capitano” è tale non solo perché il suo braccio viene adornato da una fascia. Quel ruolo ti resta dentro, sottopelle.

D’altronde, se nasci e cresci a Napoli. Se arrivi ad esserne il capitano, non potrai mai sfuggire al tuo destino.

Alla sensazione di onerosa pesantezza di quella fascia. Che ti obbliga a prendere velocemente decisioni spiacevoli. E certe volte ti costringe ad alzare la voce…

Per approfondire

Segui anche PerSempreCalcio