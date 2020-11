Le pagelle di Rijeka-Napoli. Azzurri vincenti ma inguardabili. Dal marasma generale, si salvano in pochi

Pagelle

Meret 6 – Subito in partita quando dopo 6 minuti devia in angolo un tiro Menalo. Nulla può sul tiro di Muric per il vantaggio dei croati. Nella ripresa viene salvato dal palo sul tiro di Menalo.

Di Lorenzo 4,5 – Menalo non è un fenomeno eppure non lo prende mai. L’esterno avversario da suo lato fa ciò che vuole. Spaesato, non da sensazione di essere mai realmente entrato in partita.

Maksimovic 6 – Il migliore se di migliore si può parlare. Nel primo tempo soffre come tutto il reparto le scorribande degli avanti avversari. Nella ripresa vuoi per il calo del Rijeka, vuoi per un Napoli almeno sufficiente, ma dalle sue parti non arriva più nessuno.

Kuolibaly 4 – Disastroso. Nella prima mezz’ora riesca a sbagliare praticamente tutto. Kulenovic gli fa vedere i sorci verdi ed in fase di impostazione fa addirittura peggio.

Mario Rui 5 – Muric sembra George Best, ma per fortuna non lo è. Dopo l’uscita del dirimpettaio fastidioso si sente più libero. Qualche buon cross, ma nulla di più. (Dall’80’ Ghoulam 6 – Solo per le due sovrapposizioni ad Insigne di Sarriana memoria merita la sufficienza. Se l’Algerino è in condizione, deve essere il titolare).

Lobotka 3 – Imbarazzante. La maglia troppo aderente mette alla luce una forma fisica tutt’altro che atletica, ma la forma non è l’unico problema. Non ne azzecca una ma nemmeno per sbaglio, in alcune occasioni dà la sensazione di non sapere quale sia la sua posizione in campo. Tre è un voto che non si dovrebbe mai assegnare, ma col tre gli è andata di lusso. (Dal’60’ Fabian 5,5 – Qualche giocata buona, qualche altra meno. In linea generale, contro questi avversari, ci si aspetta molto di più).

Demme 6 – Prestazione orribile fino alla rete, poi la svolta. Fino al 43’ avrebbe fatto concorrenza al compagno di reparto per la palma del peggiore, ma poi si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per siglare il pareggio. Nella ripresa, dopo l’uscita di Lobotka, meglio. Nel finale sfiora anche la doppietta.

Politano 5,5 – Poco incisivo. Nel primo tempo, ma ormai è un refrain, male come tutti. Nella ripresa ha il merito di mettere il suo zampino sull’autorete che ha regalato la vittoria agli azzurri. (Dal 69’ Lozano 5,5 – Non riesce a dare un contributo importante, ma per la verità non è nemmeno cercato dai compagni).

Mertens 4,5 – Ancora nessuna luce in fondo al tunnel. Mai realmente al centro del progetto tattico predisposto per la gara. Forse questa nuova posizione disegnata da Gattuso per lui non ne esalta appieno le qualità. Sta di fatto che Dries non ne becca una da quattro gare. Questo calo è preoccupante.

Elams 5,5 – Primo tempo da chi l’ha visto. Nella ripresa cerca la rete dopo un dai e vai con Mertens e con una girata dal centro dell’area di rigore. (Dal 60’ Insigne 6 – Entra lui e si accende la luce. Il capitano per qualità tecniche è assolutamente indispensabile per questa squadra).

Petagna 5,5 – Chiamato alla sostituzione di Osimhen, viene coinvolto ovviamente nel grigiore totale della squadra. Ha poche opportunità per fare male, ma almeno ci mette voglia. (Dall’80’ Zielinski 6 – Un buon intervento di Nevistic gli nega la gioia personale pochi minuti dopo il suo ingresso).

Gattuso 5 – Il Napoli vince ed era la cosa importante, ma la prestazione è da censura. Il primo tempo più brutto degli ultimi 40 anni. Il Napoli in balia di un nuvolo di ragazzini ed è solo per miracolo che il primo tempo termina sull’1-1. Nella ripresa qualche segnale di ripresa, ovvio quando puoi fare entrare in campo gente come Fabian, insigne, Lozano e Zielinski. Ma il Napoli non può essere quello visto stasera. Gattuso rifletta, intestardirsi sull’unica soluzione tattica non giova a nessuno.