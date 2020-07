Le pagelle di Napoli-Udinese. Male il centrocampo, Politano regala tre punti con una gemma

Le pagelle

Ospina 7 – Sulla rete di De Paul non può nulla, ma un suo intervento nella ripresa su Lasagna è un prodigio. Quella sua parata salva il risultato.

Hysaj 6 – Partita tutto sommato positiva. Nella rete del vantaggio dell’Udinese Zeeglaar gli sfugge, pareggia i conti col servizio per Politano che vale la vittoria.

Manolas 5,5 – Lasagna è un avversario scomodo, veloce, velocissimo. Il greco se la cava bene, ma una sua leggerezza nella ripresa stava per costare cara.

Koulibaly 6,5 – Riesce, con estrema facilità a fermare Nestorovsky. Ma il suo goal (salvataggio sulla linea con l’aiuto del palo) lo fa nella ripresa sul cucchiaio di De Paul.

Mario Rui 7 – Il migliore del reparto. E’ una spina nel fianco della difesa dei friulani, attacca e difende senza soluzioni di continuità. Post Lockdown Mario è assolutamente uno dei migliori.

Fabian 6 – Anche questa sera si accende ad intermittenza. Appare e scompare dal gioco con estrema facilità. Inizia male, sbagliando qualche appoggio di troppo, ma poi serve a Milik un cioccolatino per il pareggio. Da uno come lui, comunque, ci si aspetta sempre qualcosa in più. (Dal’80’ Elmas sv)

Lobotka 5 – Un passo indietro. Male questa sera, troppo lezioso, troppi tocchi al pallone che generalmente andrebbe smistato di prima. Nel primo tempo un suo errore poteva costare al Napoli la rete dello 0-2. (Dal 72’ Demme sv)

Zielinski 5 – Si nota nella ripresa quando un suo bolide colpisce il palo e non entra per pochissimi centimetri, ma nulla più. (Dal’80’ Allan sv)

Callejon 5 – Male. La cosa più bella della sua gara è l’esultanza per la rete di Politano, ma per il resto è un fantasma. (Dal’ 72’ Politano 7 – Segna la sua prima rete a Napoli e lo fa regalando nell’ultimo minuto di recupero tre punti alla squadra. Buona la prima)

Mertens 5 – La sua gara termina dopo appena trenta minuti. Ma si capisce subito che non sarebbe stata serata. Entra male in partita, con la testa chissà dove, ed è costretto ad uscire per una botta al gluteo. (Dal’31’ Milik 6,5 – Entra in campo e dopo appena 30 secondi segna da grande opportunista. La sua gara finisce praticamente qui.)

Insigne 5,5 – Anche per il capitano non è serata. Corre tanto ma è quasi mai pericoloso verso la porta di Musso.

Gattuso 5,5 – Il calo del Napoli è evidente. Mancanza di motivazioni? Stanchezza? Sta di fatto che il Napoli quando è chiamato a fare la gara mostra molte difficoltà. Per fortuna che questo problema contro il Barcellona non ci sarà.