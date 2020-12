Le pagelle di Napoli-Sociedad. Un lampo di Zielinski regala i sedicesimi. Fabian, ci sei?

Le pagelle

Ospina 6 – Dopo tredici minuti dice no a Josè, ma nulla può nel finale di gara quando il brasiliano, lasciato completamente solo, lo trafigge da due passi. Una piccola incertezza ad inizio ripresa, ma tutto sommato una gara sufficiente.

Di Lorenzo 5 – E’ in affanno. E’ uno di quelli che praticamente non si è mai fermato e la condizione al momento lo limita. Dalle sue parti arrivano i maggiori pericoli della Real.

Maksimovic 5,5 – Il centrale di coppa soffre la verve del centravanti brasiliano. Non esattamente la miglior serata per il serbo.

Koulibaly 6 – Leggermente meglio del compagno, ma anche lui va spesso in sofferenza. Nel complesso non fornisce una prestazione da stropicciarsi gli occhi.

Mario Rui 6,5 – Il migliore del reparto difensivo. Prestazione solida, soprattutto nella fase di non possesso. Ad inizio ripresa una sua diagonale difensiva perfetta evita guai ai compagni. (Dall’82’ Ghoulam sv)

Bakayoko 5,5 – Nel primo tempo si improvvisa assist man per Lozano e si propone anche sotto porta sugli sviluppi di un corner. Ma, alla lunga, perde il duello con Merino e Guevara. (Dal 70’ Demme 6 – Entra subito in gara disturbando qualsiasi manovra avversaria. Il suo nome è “equilibrio”)

Fabian 4,5 – Fuori forma, fuori fase, con ogni probabilità fuori ruolo. La sua partita inizia male con una palla sanguinosa persa al limite dell’area su pressione avversaria. Girovaga nel campo senza una fissa dimora, mostrando di non essere padrone della posizione.

Lozano 6,5 – Una furia. Quando parte in velocità non lo prendono mai, per fermarlo devono abbatterlo e per la verità ci provano in tutti i modi. Se dobbiamo trovare un neo alla sua gara, poco incisivo sotto porta. (Dal 70’ Politano 6 – Venti minuti di scatti e profondità. Quando riceve palla, mette sempre pressione agli spagnoli)

Zielinski 7 – Ha il merito, con una rete straordinaria, di aprire la gara e spianare la strada del Napoli verso i sedicesimi. Poi una gara senza particolari acuti, ma ciò che ha fatto nel primo tempo vale tutto. (Dal 75’ Elmas SV)

Insigne 6 – Grande sacrificio. Stasera lo si è visto più in versione terzino che in versione Insigne. Il capitano mostra una generosità incredibile, nessuno spunto degno di nota, ma tanti ripieghi che valgono ugualmente la sufficienza.

Mertens 6 – Ciro non morde, ma la sua presenza crea qualche problema agli “spilungoni” spagnoli. Ovviamente il duello fisico è perso in partenza, ma la sua velocità ed il suo continuo uscire dall’area manda in tilt il sistema difensivo della Real. Chiaramente, sulla bilancia della valutazione c’è da tenere conto delle zero, o quasi, conclusioni verso la porta. (Dal 70’ Petagna 6- Entra bene in gara. Nel momento della maggior pressione degli spagnoli i compagni si affidano al lancio lungo per sfruttare la sua migliore qualità, il gioco fisico).

Gattuso 6 – La Real gioca meglio del Napoli, bisogna ammetterlo. Gli azzurri approcciano alla gara in maniera troppo blanda e subiscono la pressione spagnola. La gara è sbloccata da un capolavoro personale, ma la manovra è lenta e farraginosa. C’è da sistemare la situazione del centrocampo, dove senza Demme la squadra pecca in equilibrio. Ma questa sera contava la qualificazione ed è stata raggiunta.