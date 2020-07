Le pagelle di Napoli-Sassuolo. Hysaj in versione Carlos. Male, troppo male i partenti Milik e Callejon

LE PAGELLE

Ospina 6 – Il Sassuolo lo infila quattro volte, ma tutte in fuorigioco. Per il resto, quasi ordinaria amministrazione.

Di Lorenzo 5,5 – Stasera ha mostrato a tutti la sua capacità di mantenere la linea difensiva. Fuorigioco a parte, non spinge come al solito e soffre la presenza di Traorè sul suo lato.

Manolas 5,5 – Quando i tuoi avversai vanno in porta per quattro volte, allora vuol dire che qualcosa non è andato per il verso giusto. Nella prima fase della agra è praticamente perfetto, ma alla lunga finisce per soffrire l’agilità e la mobilità di Ciccio Caputo. (Dal 60’ Maksimovic 5 – Entra male in partita. Un suo appoggio errato spalanca la porta agli ospiti, ma era il quarto offside.)

Koulibaly 5,5 – Così come il compagno di reparto, viene salvato dal VAR. Qualche errore di troppo in uscita e le accelerazioni degli avanti nero verdi lo mettono in difficoltà.

Hysaj 7,5 – Primo tempo spettacolare. Trova la sua prima rete in serie A, evento storico, dopo una cavalcata clamorosa serve ad Insigne un cioccolatino che il capitano non scarta a dovere e Consigli gli nega addirittura la gioia della doppietta. Risulta molto vivace anche nella ripresa. Era la sua serata.

Fabian 4,5 – Sotto tono, svogliato, lento. Serata davvero buia per lo spagnolo. Commette troppi errori di leggerezza, quasi come se avesse la testa altrove e quando si trova in posizione di tiro, non becca mai la porta. (Dall’80’ Allan 7 – Dieci minuti, anzi sedici compreso il recupero, per fare esattamente ciò che fece all’andata, cioè goal)

Lobotka 5,5 – Molto meglio quando si tratta di offendere che di difendere. Berardi dalle sue parti fa il bello ed il cattivo tempo.

Zielinski 6 – E’ il migliore dei re. Entra nell’azione del vantaggio, suo il tocco che libera Hysaj. Bene, ma non benissimo quando va al tiro. (Dall’80’ Elmas sv)

Callejon 4,5 – Ormai i suoi errori sotto porta sono diventati una costante in questa stagione. Mai in partita non gli riesce praticamente nulla. (Dal 67’ Politano 6 – Entra bene in partita e per poco non gli riesce il goal dell’ex, il suo destro si stampa sul palo)

Milik 4 – Ghost. Fantasma, non c’è con la testa, non entra probabilmente mai in campo, è il caso di continuare a schierarlo? (Dal 67’ Mertens 6 – entra e si becca un giallo-sanguinoso- per protesta, salterà la trasferta di Milano. E’ suo l’assist per la rete di Allan).

Insigne 5 – Nel primo tempo sbaglia due reti praticamente fatte, verrebbe da dire non è da lui, ma invece in questa stagione è quasi una costante.

Gattuso 5 – Se la agra di stasera doveva servire da allenamento per il ritorno di Champions contro il Barcellona, allora è andato assai male. Il Napoli, soprattutto nella ripresa, è stato in balia del Sassuolo. Gli ospiti sono arrivati con estrema facilità alla conclusione e con tre passaggi arrivavano nell’area di rigore azzurra. Se contro hai Caputo, Djuricic e Berardi, magari ti va di liscio, ma quando incontrerai Messi, Suarez e compagni, servirà assolutamente un Napoli diverso.