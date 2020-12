Le pagelle di Napoli-Samp. Beata “panchina”. La risolvono Petagna e Lozano. Centrocampo da rivedere.

Pagelle

Meret 5,5 – Indecisione scespiriana sulla rete di Jankto: “Esco o non esco? questo è il problema”. Risponde presente nella ripresa sul tiro da fuori di Candreva. In generale è chiaro che un portiere chiamato in causa una partita su quattro, possa essere leggermente arrugginito.

Di Lorenzo 5,5 – Assente ingiustificato sulla rete del vantaggio ospite. Ancora una partita sotto tono per l’ex Empoli che, anche oggi, spesso sbaglia la giocata offensiva ed in difesa soffre. Nel complesso un pochino meglio nella ripresa, ma ancora niente sufficienza.

Manolas 7 – Il migliore della retroguardia. Nel momento di maggiore difficoltà, è lui che tiene in piedi il reparto. I palloni alti sono praticamente tutti suoi, e nella ripresa si concede anche qualche galoppata offensiva.

Koulibaly 6 – Troppo morbido in certe occasioni. Nel primo tempo, un suo disimpegno pigro e centrale, per poco non regala alla Samp l’occasione del raddoppio. Non il Koulibaly in versione Superman, ma nemmeno quello in versione Fantozzi.

Ghoulam 5,5 – Gattuso lo lancia dal primo minuto e l’inizio, salvataggio sulla linea sul tentativo di Thorsby, è anche confortante. Però, alla lunga, si nota che la gamba non è delle migliori ed i suoi cross fanno praticamente il solletico agli ospiti. (Dal 59’ Mario Rui 6 – Entra in gara nel momento giusto. Giusto, perché, a differenza del compagno, lui ha Petagna come riferimento i area e quindi per lui il cross risulta più facile. Resta comunque un ingresso positivo sia dal punto di vista della qualità che del temperamento).

Fabian 4 – Ghost. (Dal 46’ Lozano 8 – Entra e spacca la partita. Segna di testa, nonostante i centimetri non siano esattamente dalla sua parte, e disegna l’assist perfetto per la testata di Petagna. Nel mezzo ha il tempo di centrare anche un legno. Iradiddio)

Demme 6 – Primo tempo di sofferenza inaudita. I compagni di reparto (Fabian e Zielinski) lo lasciano completamente solo. Il buon Diego corre per tre ed è chiaro che la qualità nelle giocate, ovviamente, risulta non efficace. Meglio nella ripresa, quando negli spogliatoi Gattuso ridisegna la squadra. (Dal 59’ Bakayoko 5,5 – La differenza di “peso” tra lui e Demme è evidente, ma non è tutto oro quello che luccica. Stanco per le fatiche europee, perde qualche pallone di troppo)

Politano 4,5 – Insolitamente spento. Certo, la squadra non lo aiuta, tutto il primo tempo del Napoli è stato di un grigiore quasi imbarazzante, ma Matteo, non salta mai l’uomo, non crea mai la superiorità, non tira mai. Insomma, giornata negativa. (Dal 46’ Petagna 7 – La sua fisicità è una manna dal cielo. Goal decisivo a parte, la sua presenza (in tutti i sensi) mette in apprensione la retroguardia blucerchiata. La sua capacità di giocare spalle alla porta garantisce profondità alla squadra. Bravo Bulldozer).

Zielinski 6 – Male nel primo tempo quando praticamente si vede solo nel momento dell’ingresso. Nella ripresa molto meglio, entra nel vivo della manovra e mostra qualche strappo davvero interessante. (Dal 77’ Lobotka sv)

Mertens 5,5 – La prestazione sale di livello per l’assist regalato a Lozano, ma nel complesso Dries è piaciuto davvero poco. Troppo spesso prova la giocata ad effetto piuttosto che quella utile. Nella ripresa si intestardisce nel voler trovare la gioia personale sbagliando spesso la lettura della giocata.

Insigne 6 – Parola d’ordine sacrificio. Lorenzo in versore Real Sociedad. Molto più concentrato nel fare legna che nella sua giocata. Oggi il piede non era caldissimo ed allora con molta intelligenza si mete a disposizione dei compagni.

Gattuso 6 – Sei è la media esatta tra il quattro del primo tempo, quando propone una squadra del tutto scriteriata votata all’attacco in maniera inverosimile e con il solo Demme a correre per tutti. Otto nella ripresa. Quando da subito inserisce Lozano e Petagna che non solo risolvono la pratica, ma danno equilibrio e profondità alla squadra. Non è la prima volta che Gattuso ha slanci incredibilmente garibaldini ad inizio gara, salvo poi ritornare sui suoi passi. Bisogna, caro mister, smussare il più velocemente possibile questi spigoli. I campionati, le grandi competizioni, si vincono con equilibrio.