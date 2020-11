Le pagelle di Napoli-Rijeka. The show must go on!

Le Pagelle

Meret 6,5 – Poco lavoro, ma nelle tre occasioni nelle quali viene chiamato in causa si fa trovare pronto

Di Lorenzo 6 – Meglio rispetto alla gara col Milan, anche perché fare peggio sarebbe stata impresa davvero ardua. Anche stasera però, gli capita l’occasione giusta ma non trova la porta.

Maksimovic 6 – Avversari modesti, gara sufficiente. Fa una buona guardia.

Koulibaly 5,5 – Troppi errori. Sbaglia troppo in fase di impostazione, non è la sua migliore qualità e si vede. In generale questa sera mai troppo sicuro negli interventi.

Ghoulam 6 – Rivederlo da titolare è già una clamorosa vittoria. Non ha-ovviamente- il passo dei tempi migliori, ma l’impegno c’è.

Demme 6,5 – Uno dei migliori. Portare un determinato nome in una serata come questa è cosa pesantissima. Il Diego moderno, però, ci mette tanto impegno e si fa trovare sempre libero quando i compagni hanno bisogno di uno scarico sicuro. (Dal 69’ Lobotka 6 – Dà continuità al lavoro impostato da Demme e si fa vedere in fase conclusiva).

Bakayoko 6 – Non ruba l’occhio come suo solito, anzi, nel primo tempo è oggettivamente in difficoltà. Nella ripresa cresce come del resto tutti i compagni.

Politano 6,5 – Anche stasera mostra una gran gamba. Goal a parte, riesce sempre o quasi a rendersi pericoloso. Chiaro, gli avversari non erano tra i più difficili, ma Matteo ce la mette tutta a prescindere. (Dal 64’ Lozano 7 – Entra in grande spolvero, serve un pallone d’oro a Maksimovic, ma il serbo spreca e poi realizza la rete del definitivo 2-0)

Zielisnki 6 – La condizione post Covid è quella che è. Male ad inizio gara, quasi avulso dalla manovra, come una specie di rigetto della posizione. Si accende all’improvviso e serve l’assist del vantaggio a Politano. Leggermente meglio ad inizio ripresa, ma siamo ancora lontani dal vero Zielinski. (Dal 64’ Insigne 6 – La voglia di dedicare una rete a Maradona c’era tutta, la precisione nella conclusione no. Ha avuto sul piede due occasioni sbagliandole entrambe, ma il cioccolatino scartato per Lozano vale la prestazione).

Elmas 5,5 – Si vede poco. Non fa due gare nello stesso ruolo e questa potrebbe essere una discriminante, ma la modestia dell’avversario permetterebbe altro tipo di giocate e di prestazione. La gamba ancora non c’è. (Dal 69’ Mertens 6 – Si impegna, si muove su tutto il fronte offensivo, ma manca la giocata illuminante)

Petagna 5,5 – Occasione importante per lui, ma sostanzialmente la spreca. Assistito poco e male dai compagni. Ha vissuto nella ripresa la stessa esperienza di Barone, contro la Repubblica Ceca, al Mondiale di Germania 2006. La rete Europea arriverà. (Dall’82’ Fabian SV)

Gattuso 6 – Difficile gestire un vigilia dalle grandissime emozioni come questa. Quello che è accaduto ieri, ha cambiato il corso naturale delle cose. Il Napoli del primo tempo è sembrato una brutta copia di quello assai modesto di Donadoni. Nella ripresa, l’ingresso dei titolari ed il passaggio ad un più accorto 4-3-3 hanno permesso al Napoli di esprime in certi tratti anche un calcio gradevole. Rifletta il mister, il modulo, non può essere un dogma, quello può esserlo solo Diego!