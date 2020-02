Le pagelle di Napoli-Lecce. Si salvano in pochi, difesa da incubo

Il Napoli ci ricasca.

La squadra di Gattuso che per tutti era in ripresa, scivola, ancora una volta tra le mura amiche. Questa volta, dopo Parma, Fiorentina, ed Inter, tocca al Lecce espugnare il San Paolo, in quello che a tutti gli effetti ha il sapore dello scontro diretto. Per i pugliesi è la seconda vittoria nella storia contro il Napoli in trasferta, la prima nel 1998, anno della drammatica retrocessione degli azzurri con soli 14 punti conquistati.

Le Pagelle

Ospina 5 – Non dà mai l’impressione di essere sicuro e tranquillo. Co-responsabile sulla prima rete di Lapadula, nulla può sulle altre due reti salentina. Con ogni probabilità, anche lui soffre di questa strana alternanza con Meret.

DI Lorenzo 5 – Avrebbe forse “meritato” una giornata di riposo ma non è stato così. Ritornano i difensori titolari e lui torna al ruolo naturale, ma come tutto il reparto, incappa in una giornata da dimenticare. Si fa fregare da Lapadula sulla rete dell’1-2.

Koulibaly 4 – Due mesi di attesa per rivederlo in campo, cinque minuti per avere quella strana sensazione di vedere giocare il fratello, quello scarso. Non è più lui, va spesso a vuoto, si lancia in progressioni inutili, becca un giallo e trasforma Lapadula in Messi.

Maksimovic 4,5 – Una spanna meno peggio del compagno, ma quando predi tre reti in casa dal Lecce, devi solo recitare il mea culpa. Anche lui di ritorno dopo mesi, si vede che la forma non lo assiste, e gli avanti salentini, come dei feroci piranha, sentono il sangue ed attaccano.

Mario Rui 5,5 – Dei quattro del reparto difensivo è quello che almeno ci mette cuore e grinta. Troppo poco però, vista la forza esigua dell’avversario. Suo il fallo che propizia la rete dell’1-3 ospite.

Lobotka 4 – La sua gara dura 45′ minuti, nei quali nessuno, ma probabilmente nemmeno lui riesce a capire cosa dovrebbe fare. Sempre fuori posizione, viene preso in mezzo dagli avversari e non ne becca una. (Dal 46′ Mertens 6,5 – Il suo impatto con la gara è devastante. Entra e dopo due minuti fornisce a Milik l’assist per il pareggio. Serve anche ad Insigne una palla che meriterebbe di essere depositata in porta, ma purtroppo finisce addosso a Vigorito. Questo Napoli, ha troppo bisogno di lui)

Demme 6 – Lui, è quello che non si nota, ma si fa sentire. Anche oggi prestazione ordinata e tutto sommato positiva. Il vero problema sanno diventando le ammonizioni, non finisce una gara senza esser sanzionato con un giallo, alla lunga questa sua irruenza potrebbe diventare un grosso problema.

Zielisnki 5 – Gli manca sempre qualcosa. Vorrei ma non posso. Nel primo tempo sotto porta manca di cattiveria, sbagliando un facile appoggio per Milik, ha qualità enormi, ma non le sfrutta. Non riesce mai ad incidere, eppure l’occasione era di quelle buone.

Politano 6 – Ha gamba ed entusiasmo, forse troppo. La gara è sostanzialmente buona, ma certe volte pecca di egoismo ed è portato a sbagliare la giocata. (Dal 61′ Callejon 6,5 – Buoni i suoi 25 minuti conditi anche dalla rete ritrovata. Il suo sigillo mancava dalla prima gara di campionato contro la Fiorentina)

Milik 6,5 – Lui segna, certo sbaglia, ma nel frattempo segna. Ci sarà sempre discussione su questo ragazzo, c’è chi guarda solo gli errori, ed oggi nel primo tempo ne ha commesso uno importante, oppure chi ne sottolinea lo scorse, anche oggi è andato in rete. Ma oggi, in realtà, oltre alla rete si è anche procurato un rigore, che Giua ha deliberatamente deciso di non assegnare, si fosse chiamato Cristiano, sarebbe andato sul dischetto.

Insigne 5 – Dopo un periodo positivo, una tornata a vuoto ci sta, il problema è che fa più clamore. Oggi, Lorenzo è apparso stanco e svogliato. Ha sprecato un paio di occasioni non da lui. Peccato, oggi sarebbe stata una giornata ideale per dare il massimo, visto i risultati di Cagliari e Roma, ma invece nulla da fare. (Dal 77′ Lozano 5,5 – Entra a gara praticamente compromessa, ha una buona opportunità, ma finisce per tirare addosso a Vigorito)

Gattuso 4,5 – Il Napoli perde col Lecce e lo fa in malo modo. In realtà il suo Napoli, non aveva brillato nemmeno nella trasferta vittoria a Genoa. L’impressione è che la squadra faccia una fatica enorme a creare, si va avanti su spunti singoli e raramente si va di gioco. Se prendi tre reti in casa contro il lecce, allora hai un serio problema. Al Napoli per stare tranquillo, mancano 4 vittoria, si cerchi di farle subito e poi si pensi al futuro.