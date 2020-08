Le Pagelle di Napoli-Lazio. L’ultima di Callejon, senza il saluto della sua gente. Bene Mertens e Fabian

Le pagelle

Ospina 5,5 – Chiamato in causa all’ultimo per l’indisposizione di Meret il colombiano non offre la sua migliore prestazione. La rete di immobile è sul palo di competenza, forse qualcosina in più avrebbe potuto fare, da brividi un suo rinvio con i piedi nel primo tempo. Esce bene, invece al 62’ su Correa.

Di Lorenzo 6 – Appena ha un briciolo di spazio si lancia verso la porta avversaria. Entra nella rete del definitivo 3-1, qualche incertezza sul piano difensivo, ad inizio ripresa viene saltato più volte da Correa.

Koulibaly 6 – Gara, tutto sommato di controllo per il senegalese. Ultima al San Paolo? Chissà

Manolas 5 – Rientra dopo un infortunio ed è subito titolare. Va subito in sofferenza, Immobile lo brucia nell’azione del momentaneo pareggio e Correa, così come fatto con Di Lorenzo, gli sfugge con troppa facilità. Se questo è il suo stato di forma, col Barcellona meglio puntare su Maksimovic.

Mario Rui 6,5 – Gara in linea con il Rui dell’ultimo periodo. Assolutamente positivo e sfiora anche la gioia personale su assist di Mertens. Si innervosisce nel finale e si becca l’ammonizione. (Dal 79’ Ghoulam sv)

Fabian 6,5 – Veniva da qualche prestazione non esaltante, ma evidentemente l’odore del Barcellona lo ha ringalluzzito. Firma la rete del vantaggio e nella ripresa con maggiore precisione avrebbe anche potuto trovare la doppietta.

Lobotka 6 – Lo slovacco migliora. Fa il suo compito, nella di eccellente, ma quello che serve. Meglio, nella ripresa, quando si abbassa di una decina di metri e fa da scudo alla difesa. (Dal 79’ Demme sv).

Zielinski 5 – Siamo alle solite. La fiera del vorrei ma non posso. Prestazione scialba come la sua stagione. E’ alla soglia dei 27 anni, sarebbe arrivato il momento di diventare grande. (Dal 84’ Elmas sv)

Callejon 110 e lode con bacio accademico – Tutti in piedi signori per l’ultima di Josè. Avrebbe meritato un finale migliore, l’applauso del suo pubblico, di quello stadio che lo ha visto protagonista per sette lunghi e meravigliosi anni. Avrebbe meritato la rete, che sfiora nella ripresa, contro la sua vittima preferita, la Lazio. Invece, la sua ultima al San paolo scivola via così, con la fascia da capitano e nel silenzio di uno stadio vuoto. Josè si è dovuto accontentare dell’abbraccio virtuale di tutta Napoli. Ma, il destino, gli darà ancora un’opportunità. C’è ancora un ostacolo da superare, e dopo altri ancora, c’è il Barcellona e Josè sarà ancora lì per scrivere l’ultimo e forse più glorioso capitolo della sua lunga stagione napoletana. (Dal 79’ Lozano sv)

Mertens 7,5 – A Milano assente per squalifica. Oggi è ritornato al centro del suo attacco. Il belga non ha segnato, anzi, nell’azione che ha portato al rigore si è anche divorato la rete, ma ha fornito due assist ai compagni (Fabian e Politano) ed ha dimostrato di avere la gamba giusta per le prossime sfide.

Insigne 7 – Lo abbiamo visto piangere, battere la testa contro il manto erboso per l’infortunio muscolare che forse, ripetiamo forse, gli impedirà di scendere in campo nella sfida a Messi e compagni. Ma Lorenzo questa sera oltre alla rete dal dischetto, ha fortino la solita prestazione fatta di qualità e sostanza. (Dal 84’ Politano 6,5 – Entra e con una sua rete chiude la gara, cosa c’è di meglio da chiedere?).

Gattuso 6,5 – Altra musica rispetto alle ultime uscite. Il Napoli è stato brillante nel fraseggio e preciso nelle conclusioni soprattutto nella ripresa. Si è rivisto quasi lo spirito del Napoli di Coppa Italia che sia di buon auspicio per la gara contro il Barcellona? Lo sapremo esattamente tra una settimana. Ma resta la prestazione positiva ed il voto positivo per un Gattuso sempre in partita e particolarmente nervoso verso la panchina avversaria.