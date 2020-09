Le pagelle di Napoli-Genoa. Napoli esagerato. Tutti promossi nella “prima” al San Paolo

Le pagelle

Meret 6 – Poco impegnato nel primo tempo, dove si possono apprezzare i suoi miglioramenti con i piedi. Ancora meno nella ripresa. Serata da spettatore.

Di Lorenzo 6.5 – Buona gara del laterale azzurro. Nel primo tempo gioca anche qualche minuto sulla sinistra. Bellissima una sua chiusura su Pjaca. E nella ripresa sfiora la gioia personale di testa

Koulibaly 6,5 – Giuntoli ha affermato che la sua permanenza in maglia azzurra è cosa praticamente certa, a giudicare dalla prestazione sia Gattuso che i tifosi possono essere assolutamente felici.

Manolas 6,5 – Gagliarda la partita del greco, sempre puntuale ed attento nelle chiusure. Costretto ad uscire per un piccolo problema muscolare. (Dal 46’ Maksimovic 6 – Gara tranquilla, poco lavoro per il centrale serbo)

Hysaj 6,5 – Ancora una volta titolare sul lato opposto. L’abanese, è ormai diventato il padrone della fascia sinistra. Non essendo il suo ruolo naturale paga qualche incertezza. Molto meglio nella ripresa dove collabora anche ad una delle sei realizzazioni.

Zielinski 7 – Inizio gara assai timido del polacco, probabilmente poco a suo agio nella nuova posizione. La ripresa, invece è superlativa. Sigla dopo una bella iniziativa personale la rete che spacca la gara e poi assiste Mertens nella rete del 3-0. (Dal’73’ Ghoulam sv)

Fabian 6 – Gioca su tutto il fronte del centrocampo, ma gli manca lo spunto, quel qualcosa che ha dimostrato di avere per innalzare la sua prestazione.

Lozano 7 – Prima doppietta in maglia azzurra. Una rete per tempo, ed in mezzo l’errore che gli ha “scippato” la tripletta. Nuova vita per il messicano ed il Napoli che ora finalmente può godere delle sue giocate. (Dal’66’ Politano 6,5 – La partita lo permette e lui mette in mostra tutte le sue qualità realizzando la rete del 6-0)

Mertens 7 – Assist e goal per Ciro. Lui c’è, come al solito, come sempre. (Dal’66’ Lobotka 6 – Entra a gara praticamente chiusa, ma comunque offre il suo contributo ai compagni)

Osimhen 6,5 – Se il centravanti non segna in una gara che finisce 6-0 pensi che ci sia un problema. Invece, la prestazione del nigeriano è assai confortante. A parte l’assist di tacco per Zielinski, Victor c’è. Gli è mancato il goal, ma quello, magari, arriva contro la Juve.

Insigne Sv– La sua gara dura pochissimo. Esce per infortunio che pare essere anche abbastanza serio. Il capitano è uscito fasciato e vistosamente zoppicante. (Dal’22’ Elmas 7 – Entra subito nel vivo della partita ed offre spunti interessanti. Trova la rete e dà l’impressione con giocate incredibili di essere cresciuto tantissimo rispetto alla scorsa stagione).

Gattuso 7 – Lo schieramento iniziale ultra offensivo metteva davvero paura. Trovato il vantaggio da subito, il tecnico ha saputo cogliere nell’infortunio di Insigne il momento giusto per riequilibrare la squadra inserendo Elmas e non Politano. Mossa quanto mai azzeccata. Il Napoli col 4-4-2 funziona e lo fa anche bene.