Le pagelle di Crotone-Napoli. Troppo Napoli per il Crotone. Insigne e Lozano i migliori

Le pagelle

Ospina 6,5 – Un solo intervento, ma importante, a trentottesimo del primo tempo su Vulic. Il resto è normale amministrazione.

Di Lorenzo 6 – Alterna buone giocate ad errori non da lui. Nel complesso una gara che merita la sufficienza.

Manolas 6,5 – Altra gara di spesso del Greco. Dalle sue parti non trovano mai spazio gli avanti crotonesi. Il feeling con Koulibaly cresce di gara in gara.

Koulibaly 6 – Messias gli va via dopo sei minuti e si becca un giallo che poteva condizionargli la gara. Nel primo tempo offre ai presenti due interventi da cartolina, la sua classica scivolata. Vince il duello quando gli capita Simy, ma va in difficoltà su Messias. Mezzo voto in meno del compagno di reparto. (Dall’83’ Maksimovic SV).

Mario Rui 6 – Svolge il suo compito con diligenza. Non eccelle, ma tiene bene il campo.

Bakayoko 6,5 – Lascia il gemello in Olanda e torna ad essere il muro del centrocampo. Benali e Petriccione gli fanno il solletico. Una diga sulla quale i crotonesi sbattono. (Dal 77′ Lobotka SV)

Demme 7 – E’ l’uomo dell’equilibrio. Con lui in campo il Napoli si muove diversamente. Non ha nel DNA la giocata d’impatto, ma la sua capacità di farsi trovare sempre libero è di fondamentale importanza. Corona un’ottima prestazione con la rete dello 0-3.

Zielinski 6,5 – Inizio gara soporifero, poi d’improvviso si illumina. La sua giocata sul primo goal (tunnel ad un avversario) è sublime. Una volta sbloccatosi gioca con scioltezza. (Dal 69’ Mertens 6,5 – Entra da sotto punta e serve due assist d’oro a Demme e Petagna. Ottimo il suo impatto sulla gara).

Lozano 7,5 – Indemoniato. Gli avversari non lo prendono praticamente mai, l’unico modo che hanno è buttarlo giù. Si traveste da Callejon nella rete dello 0-2 sul classico assist di Insigne. (Dal 78’ Politano SV)

Petagna 6 – Non sarà mai un grande goleador ma il suo lavoro per la squadra è fondamentale. La rete la trova, nei minuti di recupero, ma due le sbaglia durante la gara. Nel mezzo, però, tanta grinta e lotta su ogni pallone.

Insigne 8 – E’ il perno intorno al quale gira tutto il Napoli. Nel peggior momento per i suoi, a metà primo tempo, tira fuori la giocata da campione e sigla il vantaggio. Nella ripresa serve a Lozano l’assist per il raddoppio. Ma poi lo vedi correre a tutto campo e fare ripiegamenti difensivi da ternino puro. Il migliore in assoluto. (Dal 78’ Elmas SV)

Gattuso 6,5 – Serviva qualcosa di meglio rispetto a quanto mostrato in Europa League. L’inizio della gara non è stato dei migliori. Tanto possesso fine a se stesso e poca pericolosità. Poi il genio –Insigne- si accende e la gara prende la strada giusta. Nella ripresa, complice anche la superiorità numerica il suo Napoli si è lasciato alle spalle qualche difficoltà di troppo ed ha mostrato davvero un buon calcio.