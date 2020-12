Le pagelle di Az-Napoli. Ospina Re per una notte. Gli altri tutti, o quasi, molto male

Le pagelle

Ospina 8 – Re per una notte. Se il Napoli non esce con le ossa rotte dalla sfida contro l’Az. è solo ed esclusivamente merito suo. Nel primo tempo è magnifico su Aboukhal, praticamente un rigore in movimento, qualche minuto dopo Stengs lo grazia calciando alle stelle. Nella ripresa para un rigore a Koopmainers. Assolutamente il migliore.

Di Lorenzo 5 – Lo si vede solo nell’azione, per altro estemporanea della rete di Mertens. Sempre in sofferenza. Nel finale per poco non combina la frittata.

Maksimovic 5,5 – E’ ormai divenuto il centrale di Coppa. Tutto sommato una gara sufficiente, sporcata purtroppo dall’incertezza sulla rete avversaria.

Koulibaly 5 – Pronti via e dopo appena trenta secondi gli sfugge l’avversario in aria. In generale è molto impreciso nei lanci.

Ghoulam 5,5 – Nuovamente titolare in Coppa. Sbaglia la diagonale sull’occasione di Stengs, fa qualche buona sovrapposizione e su angolo serve un buon pallone a Di Lorenzo. In generale, però, non una gara sufficiente. (Dal 66’ Mario Rui 6 – Entra bene in gara e serve un pallone d’oro a Petagna, ma l’ariete azzurro sbaglia clamorosamente)

Bakayoko 4,5 – La peggiore gara da quando il francese è a Napoli. Sempre in ritardo, sbaglia miriadi di appoggi e provoca con una entrata inutile il rigore per l’Az.

Fabian 5 – Mai realmente in gara. Finisce nel tritacarne di Koopmeiners e Midtsjo e praticamente non la prende mai. Prova qualche lancio, ma è troppo poco, davvero poco. (Dal 58’ Elmas 5 – In linea con la prestazione di Fabian, tutto fumo e poco arrosto).

Zielinski 4 – Lo si nota all’ingresso e all’uscita dal campo. Per il resto nulla. (Dal 61’ Petagna 4,5 – Entra per dare una mano alla squadra e lo fa, deve far salire i compagni e lo fa, ma quando hai occasioni clamorose e gliene capitano due, almeno una la devi mettere dentro).

Politano 5 – Manca la sua verve, manca il suo sprint, insomma, manca il vero Politano. Serata storta in un periodo d’oro. (Dal 61’ Lozano 5 – La sua gara è racchiuso in un fondamentale: “La scivolata”. Scivola ad ogni passo che fa, e quando viene ben servito non riesce per un soffio ad anticipare il portiere avversario).

Mertens 6,5 – Il centravanti è tale perché deve fare goal. Svolge il suo compito alla perfezione quando realizza, d’astuzia, in rete l’unica occasione che gli capita sui piedi. (Dal 66’ Demme 6 – Mister equilibrio. Appena mette piede in campo la squadra da una parvenza di equilibrio, sicuri che questo Napoli possa fare a meno di lui?).

Insigne 5 – Serve qualche buon pallone per Petagna nella ripresa, ma la sua prestazione rasenta la mediocrità.

Gattuso 4,5 – Male, molto male. L’approccio alla gara, nonostante il vantaggio iniziale è stato da incubo. I reparti non hanno collante, ognuno vaga nel campo senza una meta. Ancora non è ben chiaro quale sia il vero Napoli se quello scintillante visto con Atalanta e Roma, oppure quello mortificante visto con il Rjieka e questa sera.