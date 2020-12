Ottavio Bianchi: “Maradona era circondato da brutta gente…”

Il nome di Ottavio Bianchi è legato in maniera indissolubile al Napoli. Con lui in panchina, infatti, gli azzurri conquistarono il double nella stagione 1986-87, accoppiando allo Scudetto pure la Coppa Italia. Arricchendo due anni dopo la bacheca del club partenopeo con la vittoria della Coppa Uefa.

Ovviamente, c’è un filo inscindibile che lega quei successi al rapporto tra Bianchi e Diego Armando Maradona. I più superficiali, tra quelli che raccontano quel periodo, narrano di un rapporto burrascoso tra i due.

Ma le parole con le quali l’ex allenatore ricorda El Diez nel corso di una lunga intervista rilasciata a Infobae, un noto sito d’informazione argentino, sono piene di miele. Specialmente quando Maradona aveva un pallone tra i piedi. Il suo habitat naturale. Il luogo dove riusciva ad essere sè stesso. Senza alcuna maschera. “Voglio ricordarlo come una persona felice, in allenamento, mentre tira le punizioni. La sua felicità è cominciata nel 1984 a Napoli, perchè il suo arrivo ha rivoluzionato la città. Ovviamente, il mondiale 1986 gli ha regalato tanta gioia, ma Napoli lo ha fatto grande. Era un ragazzo meraviglioso, con addosso pressioni a livello mondiale, che gli hanno reso la vita complicata. Le pressioni che lo circondavano erano impossibili da gestire per chiunque, persino per lui...”.

Secondo Bianchi ad acuire i problemi di Maradona, le enormi pressioni cui era sottoposto quotidianamente, hanno contribuito in negativo, le frequentazioni fuori dal campo. “Io non sono stato tenero con lui, ho fatto tutto quello che potevo per aiutarlo, ma non ci sono riuscito. Diego era circondato da brutta gente e nessuno voleva davvero aiutarlo. Nessuno è stato capace di dirgli ‘no Diego, questo no’. Io ho potuto fare solo una piccola parte. Era impossibile convincerlo a cambiare il suo stile di vita. Nelle sue prime quattro stagioni a Napoli non ha avuto problemi, ma era difficile dirgli quello che doveva fare fuori dal campo. Lì non potevo permettermi di dargli indicazioni…”.

L’onestà intellettuale di Ottavio Bianchi è risaputa. Un allenatore tutto d’un pezzo. Scevro dai compromessi e senza alcun egocentrismo. Capace di gestire uno spogliatoio ricco di Top Players e prime donne. Ecco perchè, quando qualcuno rispolvera il luogo comune trito e ritrito che Maradona si allenasse poco, il tecnico risponde piccato. Un tono di indignata smentita che non ammette repliche. “Non voleva allenarsi la mattina perchè gli piaceva fare le ore piccole a chiacchierare. Ma chi dice che Diego non si allenasse mente. Era un innamorato del calcio e la peggior punizione che potevi dargli era impedirgli di allenarsi, gli dava tantissimo fastidio...”.

Bianchi non può fare a meno di rimarcare la profonda umiltà di Maradona. Qualcosa che trascendeva il campo di calcio, che si palesava soprattutto nel rapporto con i suoi compagni di squadra. “La cosa più incredibile è che in quattro anni che ho lavorato con lui non l’ho mai visto rimproverare un compagno, che fosse per un passaggio sbagliato o per una giocata non riuscita. Non è mai successo, nè in allenamento nè in partita...”.