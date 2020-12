Ospina, l’insostenibile leggerezza del portiere “libero”

Nel gioco di Gattuso è fondamentale avere a disposizione un portiere bravo con i piedi, alla stregua dei calciatori di movimento.

Non solo sensibilità podalica, dunque, ma anche, se non soprattutto, grande visione di gioco.

Per fare questo tipo di calcio c’è bisogno di un maggior coinvolgimento dell’estremo difensore. Affinchè diventi parte integrante della manovra.

Costruire il gioco dal basso partendo addirittura dall’interno dell’aria di porta, è un dogma imprescindibile della dottrina che l’allenatore sta cercando di inculcare al suo Napoli.

Si è discusso tanto sui rischi connessi ad un atteggiamento tattico del genere: passare il pallone al portiere nei pressi della sua area piccola, con il compito di generare superiorità numerica nella fase di uscita, gela comunque il sangue nelle vene.

Ma non si può negare ciò che appare evidente. Ovvero, come questa strategia sia decisamente funzionale ad alzare la linea difensiva.

Oltre che sottrarsi dalla pressione con il palleggio. Garantendo all’uscita della palla un´ulteriore opzione, attraverso il retropassaggio. Soprattutto se l’avversario aggredisce molto alto.

Spesso il Napoli prova a scardinare il pressing ultra-offensivo, chiedendo a David Ospina di scandagliare con un lancio lungo immediatamente la profondità.

Il colombiano, quindi, dotato di un calcio estremamente preciso, verticalizza ben oltre la metà campo, mantenendo fede al suo ruolo di sweeper keeper. Ovvero, portiere “libero”.

Gli azzurri approfittano egregiamente delle lucide letture del loro portiere, che vede spazi per un passaggio lì dove non ci sarebbe null’altro che la terra di nessuno.

Nella foto, tratta dalla vittoria con l’Atalanta, Ospina, per esempio, lancia in profondità verso Politano che, dopo un sontuoso aggancio, si porterà facilmente a ridosso dell’area di rigore orobica.

Obiettivamente, disinnescare un’arma del genere diventa parecchio problematico, in quanto pone un amletico interrogativo all’allenatore avversario.

Una scelta precisa rispetto al piano gara da adottare. Specialmente nell’ipotesi in cui il Napoli arretra Dries Mertens come sottopunta, per sfruttarne le ricezioni tra le linee. Piuttosto che da vertice finale dell’attacco.

Vediamo cosa succede se Gattuso, invece, opta per schierare un centravanti posizionale come Andrea Petagna. La cui fisicità dominante gli consente di giocare addosso ai centrali, impegnandoli sia nei duelli aerei, che in feroci corpo a corpo palla a terra.

Il Bisontino, infatti, ha una innata abilità nel interporre il corpo tra l’avversario diretto e la palla. Una caratteristica tale da renderlo difficilmente contrastabile anche spalle a difensore, quando copre il pallone.

A questo punto, il Napoli potrebbe arrivare in porta direttamente, saltando la mediana, lanciando con Ospina.

Con una simile, doppia, opzione, l’avversario è costretto a dover scegliere: coprire un pò meno la profondità con i suoi difensori. Accorciando in avanti, per assorbire i movimenti incontro di Ciro, evitando che il belga possa ricevere tra le linee assistenze pulite.

In subordine, abbassare il baricentro e quindi limitare la pressione alla palla.

In un campionato estremamente livellato come la Serie A, la capacità di rompere gli equilibri tattici è imprescindibile, volendo sostenere ambizioni da Top Club, nonché velleità d’alta classifica.

Diventa pertanto inevitabile cercare di sfruttare al massimo qualsiasi vantaggio possibile, per concretizzare le azioni pericolose.

In definitiva, il portiere non deve assolutamente essere escluso dalle dinamiche connesse allo sviluppo armonico del gioco di squadra.

Limitarsi a rimanere in porta a cercare di stornare i tiri avversari è storicamente inconcepibile…

