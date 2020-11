Ospina e Meret: due gatti alla corte di Ringhio.

Sette centimetri di differenza, ma tanta lealtà. Sono le caratteristiche che contraddistinguono i due custodi dei pali del Napoli.

Alex Meret e David Ospina sono due giocatori in continuo ballottaggio, eppure entrambi presenti con le loro Nazionali: il primo giovane (23 anni) con un talento riconosciuto da tutti gli esperti del settore, il secondo veterano (32 anni) con un passato ai Gunners al fianco di Petr Cech. La porta del Napoli ha una scelta invidiabile rispetto ad altri club, due portieri che ovunque giocherebbero come titolari inamovibili, ma alla corte di Ringhio nessuno lo è e tutti si sudano il posto.

David ed Alex si sono dimostrati finora degni di coprire il ruolo e sia l’uno che l’altro hanno dato prova enorme di concentrazione sino all’ultimo minuto di ogni gara. Meret protagonista indiscusso nella finale di Coppa contro la Juventus, Ospina sempre leader della difesa quando è chiamato in causa con parate (come nell’ultima gara contro il Bologna) che fanno sempre la differenza.

Non ci sono paragoni da fare, sono due giocatori con caratteristiche decisamente differenti. L’italiano con ottimi riflessi ed eccellente nelle parate a terra oltre al gioco con i piedi, il colombiano con un grande temperamento ed una reattività felina tra i pali.

Tante stelle in questo Napoli, insomma, ma di sicuro un elogio particolare va a loro: i Superman azzurri. E chissà che questi due non saranno ancora protagonisti per parate che potrebbero portare il club a quel risultato tanto ambito.