Osimhen illumina la scena: è nata una stella?

E’ nata una stella? Presto per dirlo, ovviamente. Ma è innegabile che la cosa che balza agli occhi nel giorno del debutto del Napoli in campionato è la prestazione di Osimhen. Non bisogna essere esperti di pallone per capirlo. Basta vedere alla prima ora di gioco, quando il nigeriano era in panchina. E l’effetto devastante dei suoi trenta minuti. Minuti in cui non ha segnato, e non ha mai tirato nello specchio della porta. Ma la sua presenza si è sentita, eccome se si è sentita.

Alla fine ha avuto ragione Gattuso. Che ha fatto mosse coraggiose. La prima, ha mandato in campo Koulibaly. Il buon senso diceva di non farlo giocare, vista la situazione di mercato. Ma Kalodou ha giocato, e poiché ci “stava con la testa” è stato perfetto. La seconda mossa era stata quella di Lozano nel tridente di destra. Il messicano ha fatto la sua parte. Ed il Napoli non ha sofferto per il fatto di essere troppo sbilanciato.

La vittoria non deve far illudere nessuno. Ma non possiamo neanche far finta di nulla. Si è visto un Napoli che quando ha giocato come Gattuso ha in testa dall’inizio della preparazione ha fatto mirabilie. Non possiamo però evitare di fare una considerazione. Contro il Parma, contro questo Parma ne’ carne ne’ pesce di questi tempi, la fase di non possesso ha retto. Ma cosa accadrà contro squadre più forti? Si può giocare con un centrocampo a due in cui nessuno dei due contrasta?

Gattuso nel momento in cui ha voluto Osimhen e tenuto Mertens aveva chiaro in mente come sfruttarli. Ma serve qualcosa in più in mezzo al campo. Comunque, in tutte le partite conta il risultato. Nella prima di campionato conta ancora di più. La vittoria è fondamentale, se non per la classifica per il morale e l’autostima del gruppo. Lo stesso Petagna sia pure per i pochi minuti a lui concessi ha fatto vedere a cosa può servire. Nel finale ha lottato sui palloni alti, li ha difesi. Ed ha preso anche un calcio di punizione, cosa che una prima punta del Napoli non faceva dai tempi del Pipita.

Dulcis in fundo Ospina. Mai impegnato, se non in alcune uscite in cui è stato perfetto. La cappellata l’aveva fatta coi piedi: ma siamo sicuri che deve giocare proprio perché ha i piedi buoni?