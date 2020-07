Osimhen al Napoli è fatta ora

Conferme sull’arrivo di Victor Osimhen al Napoli arrivano anche dall’entourage del giocatore, nonostante l’annuncio ufficiale pare non arrivi oggi come lasciato trapelare dalla stessa società azzurra attraverso i microfoni della radio ufficiale. Proprio l’entourage del giocatore, ai microfoni di Radio Punto nuovo, ha confermato l’imminente approdo di Osimhen in azzurro: “I club hanno completato l’affare. Il tweet di De Laurentiis arriverà presto. Victor è un nuovo giocatore del Napoli!”.