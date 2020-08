Osimhen va valutato in partite vere, non contro avversari del genere

Il Napoli ha giocato due partitelle contro squadre dilettanti. Considerando la differenza di valori tra i campionati campani e quelli abruzzesi, diciamo che il Napoli ha giocato contro due mediocri squadre di I categoria campana. Per questo motivo c’è poco da esaltarsi. Poco da sciogliere la gloria per la tripletta in 8 minuti di Osimhen. Il ragazzo ha numeri, altrimenti il Napoli non lo avrebbe pagato così tanto. Ma prima di capire se si è trattato di un investimento indovinato vediamolo all’opera, almeno per una decina di partite, contro squadre di serie A.

Era un galoppo di allenamento, nulla di più. Per capirci sono molto più impegnative le partitelle in famiglia. O quelle contro la Primavera, per quando disastroso e disastrato sia il settore giovanile azzurro. Certo bisogna fare i titoli, e i tifosi amano sognare. Però non ha senso dire o scrivere certe cose. Aspettiamo. Avremmo scritto la stessa cosa se no avesse fatto neanche un gol. Queste partite servono a poco o nulla. Servono a fare incazzare i tifosi che hanno pagato per vedere in TV uno spettacolo che di calcistico aveva poco o nulla. Osimhen aspettiamo almeno contro una squadra di serie C…