Orsolini story – 1^ parte: dagli esordi con l’Ascoli, alla Juventus. Passando per i prestiti ad Atalanta e Bologna

Un talento naturale: ecco chi è Orsolini

Il Napoli sta cercando di aprire un canale preferenziale con il Bologna per portare all’ombra del Vesuvio Riccardo Orsolini.

Un giocatore offensivo, abile nel trattare la palla. Che ama l’uno contro uno e spicca per le sue doti tecniche, l’ottimo dribbling e la velocità dirompente.

Esterno destro, classe ’97, interpreta il ruolo in chiave moderna, giocando a piede invertito. Una posizione ideale per un mancino come lui. Poiché da lì può rientrare sul piede forte. Movimento funzionale a servire assist o cercare la porta in prima persona.

Gli esordi con l’Ascoli, dalle giovanili alla Serie B

Ripercorrendo le tappe della sua carriera, la prima cosa che balza agli occhi è che ne ha fatta di strada, da quando arrivò al settore giovanile dell’Ascoli.

A consentirne l’esordio in prima squadra, a 18 anni, è Mario Petrone, che lo fa entrare nel secondo tempo della partita di Lega Pro contro la Pro Piacenza (1-1), disputata davanti al pubblico di casa, allo stadio Del Duca. A fine stagione i marchigiani guadagnano la Serie B. Orsolini viene aggregato in pianta stabile alla prima squadra. Pur continuando a brillare in Primavera, dove lo score, alla fine di quella stagione sarà di 17 reti e 9 assist, riesce a mettersi in luce anche in cadetteria.

Il debutto è merito di Devis Mangia. Alla 33esima giornata, contro il Vicenza, Riccardo parte titolare, gioca 71 minuti e dopo esce tra gli applausi, nonostante la sconfitta dell’Ascoli (2-1). Da lì in avanti, in un crescendo rossiniano, conclude la stagione da titolare. E guadagna una certa visibilità mediatica. Sono giorni in cui il suo nome comincia ad essere accostato a società importanti. Certificandone il salto nell’Olimpo delle promesse, dal talento cristallino.

La stagione successiva è quella dell’esplosione definitiva. L’Ascoli mette al centro del progetto affidato ad Alfredo Aglietti proprio Orsolini. Che mantiene le attese. Provocando un effetto domino sul mercato. A metà campionato (gennaio ’17), inseguito da mezza serie A, viene acquistato a titolo definitivo dalla Juventus. Lesta ad anticipare una folta concorrenza, staccando un assegno di 10 milioni di euro.

L’accordo prevede che il giocatore rimanga in prestito ai marchigiani fino al termine di un’annata decisamente da incorniciare. Impreziosita da 41 presenze, 8 gol e 6 assist.

La Juve fiuta l’affare, poi lo presta all’Atalanta

La Juventus immagina di appoggiare Orsolini ad una società “amica”, che lo aiuti a maturare. Valutandone successivamente l’eventuale rientro alla base. Un rischio calcolato, a fronte dell’investimento sostenuto. Se si trasforma in un crack, torna alla Continassa, per restarci. Qualora, invece, non dovesse mostrarsi all’altezza dei bianconeri, può sempre essere un ottimo asset, con cui fare mercato e stringere nuove alleanze.

Così, nell’estate ’17 lo gira all’Atalanta.

Il prestito non agevola il processo di crescita graduale pensato per Riccardo dalla Vecchia Signora. L’avventura alla Dea delude le aspettative dei bergamaschi. E mortifica le ambizioni del talentuoso esterno. Spesso dimenticato in fondo alla panchina.

Il fatto è che, di base, Gian Piero Gasperini propone un sistema di gioco poco adatto ad un ragazzino con le stimmate del predestinato. Ma con pochissima esperienza, a livello di Serie A.

Giocare nell’Atalanta, infatti, presuppone una flessibilità mentale, capace di consentire agli esterni offensivi, di sdoppiarsi tatticamente, variando la loro posizione in mezzo al campo. In sostanza, la responsabilità nel transitare in maniera fluida e naturale, dall’iniziale 3-4-3 ad uno schieramento maggiormente coperto.

La concorrenza è dura. Ma che sprazzi in Coppa Italia

E se, in fase di possesso, Orsolini sembra perfetto, sfruttando le tracce interne, per utilizzare il suo mancino, partendo da destra. Quando deve muoversi senza palla e difendere, palesa tutte le sue lacune.

La concorrenza con Gomez e Ilicic, quindi, derubrica Orsolini al ruolo di mera riserva. Al massimo, un’arma da utilizzare negli ultimi minuti di gioco.

Morale della favola, appena qualche subentro. Nessuna partita da titolare, in campionato. Per un totale di 7 presenze e 103 minuti giocati complessivamente.

Un’avventura più nera che azzurra, dunque. Con uno sprazzo di luce nitidissima. Nell’unica apparizione dal primo minuto. Contro il Sassuolo, nella sfida a eliminazione diretta, degli Ottavi di Coppa Italia.

Da sempre, una competizione in grado di garantire alle seconde linee l’occasione per mettersi in mostra. Orsolini non si lascia sfuggire l’opportunità, con una prestazione da incorniciare, davanti ai suoi tifosi. Un assist, un palo colpito e tante altre giocate di qualità. Quanto basta per convincere i più scettici che il talento non s’è affatto affievolito. Magari solo diluito a causa di un utilizzo inferiore alle attese.

A gennaio meglio cambiare, la scelta ricade su Bologna

Il minutaggio, tuttavia, è davvero troppo poco. Quanto basta per suggerire alla Juventus, che ha scommesso tantissimo su Riccardo, di guardarsi attorno, spingendolo lontano da Bergamo.

Sulle sue tracce si mette il Bologna. Una destinazione che non dispiace al giocatore. Tantomeno ai bianconeri, intenzionati a privilegiare una piazza dove Orsolini possa esprimere pienamente le sue inclinazioni.

Con queste premesse, si concretizza l’idea di parcheggiarlo in Emilia. Orsolini sbarca sotto la Torre degli Asinelli a gennaio. La formula del trasferimento, un prestito biennale, con diritto di riscatto a favore dei felsinei, intenzionati ad osservarne con occhio vigile l’adattamento. Anche a Bologna, comunque, il contesto è poco congeniale al ragazzo. Il ciclo triennale di Roberto Donadoni sta volgendo inesorabilmente a termine.

I problemi di Donadoni si riflettono sulla squadra

Potrebbe essere un divorzio fisiologico. Ed invece il rapporto si trascina stancamente. La delusione dei tifosi per l’assenza di un gioco piacevole si trasforma in aperta contestazione al tecnico. Molto più dei risultati altalenanti maturati sul terreno di gioco.

Il Bologna ama difendersi nella propria metà campo e ripartire in transizione. Un atteggiamento speculare, tipico delle squadre di Donadoni. La cui forza è sempre stata quella di sapersi adattare ai contesti della partita e all’avversario di turno.

I rossoblù sono privi di quella verticalità nella quale indubbiamente potrebbe esaltarsi Orsolini. L’allenatore non riesce a trovare una collocazione stabile a questo mancino puro, che gioca a destra. Fatica a comprenderne l’utilità. Prova a impiegarlo sia nel tridente d’attacco, che come esterno a tutta fascia. Con risultati eufemisticamente interlocutori.

Orsolini riesce a esprimersi compiutamente solo a sprazzi. In quei momenti, però, sciorina il meglio del suo repertorio. Si accentra e salta l’uomo con estrema facilità, senza perdere equilibrio e coordinazione. Nel breve è quasi imprendibile, potendo associare l’indubbia conduzione della palla a dosi massicce di velocità. Senza dimenticare l’esplosività del primo passo, arricchita da un controllo orientato netto e pulito, quando riceve sulla corsa.

Metabolizzare i movimenti senza palla è complicato

Purtroppo, ci sono incomprensioni tattiche pure con Donadoni. Del tutto simili a quelle incontrate con Gasperini.

D’altronde, le difficoltà a metabolizzare i movimenti senza palla, erano in qualche modo prevedibili per un esordiente in A. Specialmente quando gli veniva chiesto un contributo a supporto della fase di non possesso. Coprendo l’ampiezza e rientrando lungo l’out destro per andare a raddoppiare in aiuto del terzino di parte, alla stregua di uno dei “quinti” della linea difensiva.

Al termine di questa tribolata stagione, alla Juventus maturarono la consapevolezza di avere investito su un giocatore dal talento molto sviluppato in determinati aspetti. Nondimeno, appare evidente, quanto Riccardo debba necessariamente costruirsi su tanti altri aspetti del gioco.

In definitiva, Orsolini si trova di fronte ad un bivio. Che avrebbe potuto condurlo a superare i propri limiti. Piuttosto che incatenarlo al ruolo di incompiuto calcistico…

Francesco Infranca

<strong>- segui per semprenapoli su <a href=”https://www.facebook.com/PSNapoli/“>facebook</a>, <a href=”https://twitter.com/PerSempreNa“>twtter</a>, <a href=”https://www.youtube.com/channel/UCNzxyM-tIFWLypMDDgaZA_Q“>youtube</a></strong>