Onofri: ” Napoli meglio con il 4-3-3. Maradona? Purtroppo mai affrontato”

L’ex calciatore e attuale opinionista romano, Claudio Onofri, s’è espresso a Marte Sport Live riguardo la vicenda tattica del Napoli, concedendo anche un suo pensiero per il Pibe de Oro, ecco le sue parole: “La metamorfosi del Napoli tra Milan e Roma? Un aspetto mentale ha inciso, sotto il profilo tattico il 4-3-3 dà la possibilità ai vari Insigne, Lozano e Politano di correre meno indietro perché ci sono tre centrocampisti. Questo è stato un modulo che Gattuso ha già adottato in passato. Credo sia l’ideale per il Napoli. Maradona? E’ stato un fenomeno. I paragoni sono validi a livello mediatico. Per quanto riguarda i fondamentali forse Pelè era anche superiore perché era completo, ma i bambini hanno sempre pensato a Maradona, quando hanno cominciato a giocare al calcio. La fantasia e l’estro hanno portato spettacolo ovunque. L’unico mio rammarico è non averlo mai affrontato: ero a fine carriera e sono andato a Catania in serie B. Il mio amico Luciano Castellini che in allenamento si vedevano cose incredibili”.