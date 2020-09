Oggi tutti i giocatori del Napoli rischieranno la vita?

Aver posticipato di tre ore l’inizio di Napoli-Genoa può apparire una cosa insignificante. Non lo è. Quelle tre ore non significano nulla per molti. Ma cambiano tutto per alcune persone. Ad esempio per chi è allo stadio per lavoro, ed aveva programmato il viaggio di ritorno in serata. Cambia molto anche per Sky, per dirne una. Che aveva una giornata spettacolare, con, in sequenza, il Napoli, il Milan, e poi finale col botto con Roma-Juve. Adesso Napoli e Milan sono in contemporanea, una perdita secca non da poco di ascolto. Ma il punto non è questo.

Dobbiamo decidere che il Covid è una malattia pericolosa, o se il virus è diventato meno aggressivo. Nella prima ipotesi non ha senso continuare a giocare. Ieri è stato trovato positivo Perin. Perin che è stato nei giorni precedenti a stretto contatto coi compagni di squadra. Vero, prima di scendere in campo tutti faranno il tampone. Ma ci è stato detto che prima di essere individuabile col tampone, il virus è in azione da 4 o 5 giorni. E nel frattempo pare essere già in grado di contagiare altri. I giocatori del Genoa col vecchio protocollo dovrebbero essere tutti in quarantena. Oggi dopo il tampone saranno in campo.

Giocare a calcio significa non poter utilizzare ne’ la mascherina, tanto meno avvalersi del distanziamento. I giocatori del Napoli oggi pomeriggio saranno tutti a rischio. E qui torniamo alla domanda di base, quella cui nessuno vuole rispondere: il Covid è aggressivo e letale come a marzo? Se lo è giocare significa mettere a rischio un numero imprecisato di persone. Siamo ad un qualcosa che è simile al reato di epidemia colposa. La verità è che tutti sanno che non è così. Basta vedere i dati attuali, con tanti nuovi contagiati, e le terapie intensive sostanzialmente vuote. Manca l’evidenza scientifica, ma è così. Oggi, come sempre successo nella storia dell’umanità, il virus si è evoluto in una forma meno aggressiva.

Come faccio a dire una cosa del genere? Ragionando. Un virus aggressivo muore col suo ospite. E’ ovvio che l’evoluzione porta a selezionare le forme meno aggressive. C’è un’altra cosa da dire. Se non fosse stato da sempre così l’umanità si sarebbe estinta con la prima epidemia. Parliamo probabilmente di qualche milione di anni fa. Quando a stento i primi ominidi si reggevano sulle gambe, ovviamente non c’era la minima idea di cosa fosse la medicina, o anche la semplice igiene personale.

Che il Covid oggi sia molto diverso da marzo lo diceva la logica, e lo dicono i medici che sono in prima linea. Non lo dicono quelli che lavorano nei laboratori. Ma forse sarebbe il caso di ascoltare i primi.