Nessuno può obbligare i calciatori a commettere un reato penale. In Italia paghiamo l’incapacità della classe politica nazionale

Dilettanti allo sbaraglio. La vicenda di Juve-Napoli mette a nudo i limiti di una classe politica incapace di decidere. Lo abbiamo scritto, lo ribadiamo: anche se in questo momento in ballo ci sono Napoli, Juve, l’Asl, la Lega, la colpa è della politica. Che ha fatto leggi confuse, in contrasto tra loro. Ed ancora adesso non si esprime.

Ribadiamo un concetto: il Napoli non può andare a Torino. Non può farlo perché i calciatori commetterebbero un reato penale se lasciassero le loro abitazioni. Il Napoli, la Juve, la stessa Lega hanno le mani legate. Non possono chiedere a nessuno di violare la legge. Questo dovrebbe chiudere una volta per tutte il discorso.

Per essere autorizzati ad andare a Torino, lasciando la quarantena, dovrebbe essere annullato il provvedimento dell’ASL. Altrimenti non possono muoversi. La Lega per far giocare la partita dovrebbe impugnare il provvedimento in questione. Ma c’è necessità di avere una ordinanza del TAR per una cosa del genere. TAR della Campania, lo ribadiamo. Non si tratta di una delibera di una federazione sportiva, per la quale sarebbe competente il TAR del Lazio. E’ un’ordinanza di una ASL Campana.

E’ chiaro che senza un qualsiasi provvedimento che annulli l’ordinanza dell’Asl i giocatori non possono muoversi. Anche se dovesse essere revocata successivamente per adesso è così.

Aveva legittimità l’ASL a prendere un simile provvedimento? Assolutamente si. Ammesso e non concesso che possa prendersi in considerazione il protocollo che invoca la Lega, questo protocollo dice che le ASL possono decidere in senso contrario.

Detto questo il “macello” è a monte. E’ la politica che deve prendersi l’onere di certe decisioni. La politica tace, e nel frattempo si è scatenato un putiferio.

E’ chiaro che i giocatori azzurri violasse l’ordine dell’ASL si verrebbe a creare un precedente per il quale tutti sarebbero autorizzati a farlo. Al tempo stesso è chiaro che se non si interviene qualsiasi ASL può dire la sua. Non solo intervenendo su giocatori che per domicilio insistono nella propria area di competenza. Ma, si potrebbe imporre la quarantena ad una squadra che arriva per giocare in trasferta, in caso di qualche contatto. Per capirci l’ASL della Campania avrebbe potuto mettere in quarantena la Juve, per la positività riscontrata nei confronti di una persona vicina alla società bianconera.

Serve una legge che chiarisca. Chiara, senza giochi di parola che lasciano spazio a varie interpretazioni.