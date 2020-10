Nessun dubbio: Juve-Napoli sarà rinviata. Ma la classe politica nazionale esce a pezzi da questa storia

Che casino. De Luca ferma il Napoli, ma la Lega di serie A fa finta di nulla. Si sa bene come andrà a finire: la partita andrà rinviata. Nel frattempo vediamo come stanno le cose.

La Lega ieri aveva comunicato che le gare non avrebbero subito variazioni per squadre con almeno 13 giocatori a disposizione, “fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità statali e locali“. Ma in serata la decisione in una nota: “Si gioca”. Sembra infatti che il documento della Asl non espliciti il divieto di partire, ma si limiti a parlare di “isolamento volontario”.

Chiunque dotato di buon senso capisce la “cacata” (la cazzata è più una cosa seria) di questa interpretazione. Si gioca con le parole per provare a portare avanti una questione di puntiglio. Il problema in questa storia non è il Napoli, non è la Juve. Tutto sommato non lo sono neanche la Lega di A e l’ASLNAPOLI1CENTRO. Il problema è la classe politica italiana che non ha le palle per prendere una decisione.

Il protocollo concordato con la Lega di A è in contrasto con la normativa vigente. Chi è stato in contatto con qualche persona positiva va in isolamento volontario. Punto. La storia dei tamponi fatti ogni 5 minuti non ha senso. Abbiamo visto quello che è successo al Genoa. A distanza di dieci giorni dal primo positivo, Perin, ancora ieri ci sono stati nuovi risultati contagiati.

Nel Napoli ci sono 2 giocatori positivi, oltre che ad un membro dello staff. Se la proiezione sarà la stessa del Genoa, il rischio di mandare in campo una squadra contagiata e contagiosa sarebbe non elevato, ma una certezza. Stando alle norme vigenti era DOVERE dell’Asl di competenza mandare in isolamento volontario la squadra. E l’isolamento volontario non significa che si possa eludere.

Il problema dove nasce? Semplice: si continua a vivere in un limbo. Non c’è evidenza scientifica di un fatto che è sotto gli occhi di tutti. Ossia che il virus oggi è meno aggressivo. Se non fosse così sarebbe da criminali aver riaperto le scuole. Probabilmente si tratta di un virus che si è evoluto: più contagioso, ma meno aggressivo. Del resto è la normale “evoluzione” di una qualsiasi specie animale. Un virus aggressivo muore col suo ospite, e si estingue. Un virus asintomatico si diffonde facilmente. E’ da sempre così nella storia dell’umanità, da quando la prima scimmia è scesa da un albero ed ha cominciato a camminare su due piedi.

Mancando l’evidenza scientifica della cosa nessuno si prende la responsabilità di dirlo. Se non si esce da questo equivoco si fermerà tutto di nuovo. Ma questa è una decisione che spetta alla politica. Perché gli scienziati per loro stessa non sanno nulla di questo virus. I vari Burioni, Galli e compagnia cantando a metà febbraio giuravano che il virus non sarebbe mai arrivato in Italia. Adesso sostengono che non è cambiato nulla. Non è neanche colpa loro: non sanno proprio di cosa si tratta.

La politica deve prendere una decisione. Valutando le varie indicazioni. Per altro non ci sono alternative: o si ferma tutto, calcio, scuola e tutto il resto. O si inizia a convivere con questa malattia. Come dicevano i latini “tertium non datur“, non esiste una terza scelta.