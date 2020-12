Nba preseason: torna Durant, i Lakers dominano

E’ ufficialmente iniziata la stagione 2021 Nba, tra ritorni, conferme e sorprese. La scorsa notte ha finalmente visto il ritorno di Kevin Durant sul parquet dopo aver superato il suo infortunio al tendine d’achille, per lui sono arrivati 15 punti in 23 minuti (5/12 dal campo). Bene anche Kyrie Irving con 18 punti a referto in 17 minuti contro i Washington Wizards contro i quali i suoi Nets hanno vinto 119-114. E’ la notte anche del derby di Los Angeles in cui i Lakers dominano sui Clippers, senza AD e Bron, trascinati grazie ad un Talen-Horton davvero in forma: 33 punti (11/17) + 10 rimbalzi per lui. In campo anche Marc Gasol con la nuova canotta dei Lakers. Il catalano ha chiuso il match con 6 punti in 22 minuti. Dall’altra parte solo 17 minuti per Kawhi Leonard (11 punti), 131-106 per i gialloviola. Arriva anche la prima sconfitta degli Houston Rockets contro i Chicago Bulls nonostante i 21 punti di Wall, mentre Atlanta si impone per 116-107 contro Orlando con mvp della gara, Danilo Gallinari con 17 punti.