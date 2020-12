Nba, Irving punzecchia LeBron: “Ora, avrò un compagno che segnerà i tiri decisivi”

Nelle ultime ore hanno fatto scalpore alcune dichiarazioni del playmaker dei Nets, Kyrie Irving, ex compagno di LeBron James ai Cleveland Cavaliers, con il quale ha vinto anche un titolo. In una recente intervista “Uncle Drew” ha elogiato il suo nuovo compagno Kevin Durant, uomo che ha punito lui e i Cavs di LeBron per ben due anni di fila alle finali: “Ora, per la prima volta, avrò un compagno che segnerà i tiri decisivi”. Ovviamente la risposta del Re non si è fatta mancare, facendo notare il suo dispiacere: “Ho sempre creduto in Kyrie, come un futuro Mvp, fa male leggere le sue parole”. Sembra che la tavola sia già apparecchiata per il prossimo scontro tra i due, che avverrà il 18 febbraio.