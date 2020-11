Nba, Draft: Anthony Edwards è la prima scelta

I Minnesota Timberwolves hanno deciso di scegliere con la loro prima pick, Anthony Edwards. La guardia di Georgia approda così a Minneapolis, anche se i Wolves sono stati titubanti fino all’ultimo riguardo una ipotetica trade. Edwards è una guardia dotata di un grande atletismo che ha dominato il suo anno al college con medie da 19.1 punti, 5.2 rimbalzi e 2.8 assist di media a partita, Anthony Edwards avrà il compito di affiancare Russell e Karl-Anthony Towns e riportare i T’Wolves ai Playoff. Ecco le dichiarazioni del rookie subito dopo essere stato scelto: “non riesco neanche a descrivere quello che sto provando. Tutta la mia famiglia è emozionata. Sono fortunato ad essere in questa situazione. Mia nonna e mia madre sono sempre con me, e le sento qui anche in questo momento”.