NBA, dopo 9 anni un italiano al Draft: ecco Nico Mannion

di Andrea Ponticelli

Nico Mannion, 9 anni dopo Danilo Gallinari, si presenta come portabandiera italiano all’Nba Draft 2020. Il playmaker italiano degli Arizona Wildcats ha terminato la sua stagione al college con 14 punti e 5 rimbalzi di media, accompagnati da 1 rubata e il 39% al tiro.

Numeri a parte la sua prima stagione è stata costellata da molti alti e bassi. Pochi mesi fa, la sua proiezione al drago era molto alta, addirittura tra i primi 5, ora invece è scivolato al numero 26. Il vero problema di Mannion (foto dal web) è sicuramente la sua scarsa fisicità ma soprattutto il fatto di non aver raggiunto il torneo della March Madness che ha, quindi, spostato dai lui le luci dei riflettori che, invece, aveva a inizio anno. Come già detto, Nico è carente dal punto di vista fisico essendo molto “Skinny”, ma questa condizione, molto spesso, riesce anche a sfruttarla a suo favore, riuscendo in penetrazioni molto agili. Decisamente un punto a favore è la sua abilità nel crearsi il tiro dal palleggio che gli servirà molto in una lega fisica come l’Nba. Può essere pericoloso anche dai tre punti anche se ha concluso la stagione con solo il 32%. Altro pregio è la sensibilità nel tocco che egli riesce a porre a suo favore soprattutto con i “floater” dalla media. Molto bravo anche a muoversi senza palla con la sua velocità che può sfruttare sia per smarcarsi e tagliare, sia per recuperi e strappi in difesa e contropiede. Il problema che si nota spesso in Mannion è la sua scarsa esplosività nel ball handling, ovvero, Nico non riesce ancora a battere facilmente il suo difensore non avendo rapidità nel primo passo e quindi questo lo costringe spesso a prendere un tiro anche scomodo a bassa percentuale di realizzazione. Ma su questo si può lavorare. Altro difetto notato dagli scout è la sua tendenza nel piegarsi avanti quando prende un tiro e questo comporta che il difensore avversario può contestare meglio il tiro, non a caso le percentuali non sono alte. Mannion, però, ha le carte in regola per ritagliarsi un buon ruolo in Nba.

Mai dire mai, ma non sembrerebbe comunque esserci il materiale per una stella. A oggi la maggior parte dei mock draft americani lo danno tra la 20esima e la 25esima scelta. Detto ciò il potenziale c’é, ma Nico deve saper migliorare e ampliare il suo gioco per potersi ritagliare un ruolo ben definito in questa lega.