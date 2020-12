Nba, Davis e LeBron promettono amore ai Lakers!

Ebbene si, il duo più forte dell’Nba, campione in carica, ovvero LeBron James e Anthony Davis, hanno entrambi rinnovato coi Los Angeles Lakers. Il nativo di Akron ha accettato un’estensione biennale che prevede un max contract da 85 milioni di dollari complessivi. Per Davis invece sarà un massimo salariale da 190 milioni, diviso in 5 anni e nell’accordo è prevista anche una early termination. In parole povere, una via di uscita per liberarsi dal contratto con un anno d’anticipo, ed essere così free agent già nella offseason del 2024. Il grande duo che ha conquistato la lega è dunque più unito che mai e pronto a difendere il titolo dopo un mercato piu che positivo. Ecco le parole di Anthony Davis dopo la firma del contratto: “Non vado da nessuna parte. Non era una questione di soldi o meno, era più una questione di durata del contratto. Dovevo vedere cosa era meglio per me. Mi piace questa organizzazione e mi piace lo staff tecnico che abbiamo. Ho pensato tra me e me: perché non restare qui? Qui è dove voglio essere. Ho pensato che fosse meglio firmare con i gialloviola e garantirmi un futuro ai Lakers.”