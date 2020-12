Nba Christmas Day: il main event è LeBron contro Doncic!

Anche quest’anno, nonostante tutte le difficoltà dovuta alla situazione covid-19, la lega di Adam Silver non si fa scappare l’occasione di disputare l’Nba Christmas Day, ovvero le partite tra le squadre più forti della lega, tutte in orari diversi, tutte il giorno di Natale. Non a caso l’Nba ha deciso di iniziare prima la stagione, nonostante sia finita quasi due mesi fa per Lakers e Heat. Il Christmas Day è un evento molto redditizio per la lega e non può farne a meno proprio quest’anno a causa dei soldi persi durante lo stop per la pandemia e la bolla di Orlando. Il main event ogni anno spetta ai campioni in carica, in questo caso i Lakers di LeBron sfideranno Luka Doncic e i suoi Mavericks. Prima avremo i Pelicans di Zion contro i finalisti del 2020, i Miami Heat. A seguire i nuovi Warriors di Curry contro i Bucks dell’Mvp in carica Antetokounmpo e i Boston Celtics contro il nuovo duo dei Nets Durant-Irving. Infine l’ultimo match sarà la rivincita della semifinale di West Conference ovvero Nuggets- Clippers. Ecco segnate con precisone partite e orari:

18:00 Miami Heat – New Orleans Pelicans

21:30 Milwaukee Bucks – Golden State Warriors

23:00 Boston Celtics – Brooklyn Nets

5:00 Los Angeles Lakers – Dallas Mavericks

6:30 Denver Nuggets – Los Angeles Clippers