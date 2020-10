NBA 20-21, giocatori contro la data di inizio: No il 22 dicembre!

di Andrea Ponticelli

Come ben sappiamo, la lunghissima stagione Nba 2019-2020, durata ben più di un anno, è terminata poco più di un mese fa. Negli ultimi giorni una notizia ha creato molto scalpore nel mondo Nba, soprattutto tra i giocatori. Secondo alcune voci, l’Nba sarebbe intenzionata a far ripartire la stagione 2020-21 il 22 Dicembre, dando cosi solo 7 giorni di riposo a Lakers e Heat. L’inizio del training camp sarebbe fissato quindi per il 1 Dicembre. Questa data per la partenza della stagione non è sicuramente casuale. Partendo il 22 Dicembre, la lega salverebbe l’evento di Natale che , come tutti gli anni , è molto redditizio. Si avrebbe così un’entrata di 500 milioni di dollari, la quale risanerebbe un p’ della perdita avuta a causa della bolla. La NBA inoltre vuole introdurre un calendario che prevede 72 partite e non 82, inserendo così delle vere e proprie “mini-serie” tra le franchigie per evitare di tornare più volte nella stessa città nel corso dei mesi. Molti giocatori sono contrari riguardo alla data di inizio della stagione data la poca distanza tra le due. Altri invece vorrebbero giocare sin da subito poiché diverse squadre non hanno partecipato alla alla, non giocando così da Marzo. Alcune stelle NBA, avrebbe votato per una data di partenza prevista per il 18 gennaio 2021, durante il Martin Luther King Jr. Day. I giocatori, inoltre, chiedono anche che la prossima free agency possa iniziare l’1 dicembre. Riguardo del possibile inizio della stagione 2021, si è espresso Danny Green sui suoi campioni in carica Los Angeles Lakers: “La maggior parte dei ragazzi, se iniziamo a dicembre, non ci sarà. Non abbiamo un gruppo di giocatori giovani e debuttanti. LeBron è stato in finale 10 anni su 17: abbiamo ricominciato così velocemente che non mi sarei aspettato di trovarlo lì. Allo stesso tempo, non mi aspetterei di vederlo giocare nel primo mese della stagione: probabilmente lavorerà con noi, ma non mi aspetto che voglia essere lì, così come non mi aspetto che i miei compagni vogliano iniziare volentieri così presto”. Nei prossimi giorni così si attendono nuove notizie riguardo l’ inizio di questa nuova stagione, aspettando il Draft che è ormai alle porte.