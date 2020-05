Nature:”Trovato l’antivirale nella lotta al CV19

Il coronavirus provoca gravi malattie respiratorie in alcune persone. Credito: Zhang Yazi / China News Service via Getty

Un farmaco sperimentale – e una delle migliori speranze del mondo per il trattamento di COVID-19 – potrebbe abbreviare i tempi per il recupero dall’infezione da coronavirus, secondo il più grande e rigoroso studio clinico del composto finora.

Il farmaco, chiamato remdesivir, interferisce con la replicazione di alcuni virus, tra cui SARS-CoV-2, responsabile dell’attuale pandemia. Il 29 aprile, Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Malattie infettive (NIAID) degli Stati Uniti, ha annunciato che uno studio clinico su oltre 1.000 persone aveva dimostrato che coloro che assumevano remdesivir si sono ripresi in media in 11 giorni, rispetto a 15 giorni per quelli su un placebo.

“Sebbene un miglioramento del 31% non sembri un knockout al 100%, è una prova molto importante del concetto”, ha affermato Fauci. “Ciò che ha dimostrato è che un farmaco può bloccare questo virus”.

Ci sono stati anche meno decessi tra i partecipanti al processo che hanno ricevuto il farmaco, ha detto, ma quella tendenza non era statisticamente significativa. Il tempo di recupero abbreviato, tuttavia, è stato significativo ed è stato un vantaggio sufficiente per il fatto che gli investigatori hanno deciso di interrompere il processo in anticipo, ha affermato, per garantire che i partecipanti che stavano assumendo il placebo potessero ora accedere al farmaco. Fauci ha aggiunto che remdesivir sarebbe diventato un trattamento standard per COVID-19.

La notizia arriva dopo settimane di perdite di dati e in una giornata di risultati contrastanti da studi clinici sul farmaco. Il produttore del farmaco, Gilead Sciences di Foster City, California, ha annunciato lo stesso giorno che nel suo studio, oltre la metà dei 400 partecipanti con COVID-19 grave si erano ripresi dalla loro malattia entro due settimane dal trattamento. Ma lo studio mancava di un braccio controllato con placebo, rendendo i risultati difficili da interpretare. Sempre il 29 aprile, una corsa di prova più piccola in Cina ha annunciato di aver trovato 1nessun beneficio da remdesivir rispetto a un placebo. Ma quel processo fu interrotto presto a causa della difficoltà di arruolare i partecipanti quando l’epidemia si placò in Cina. Tuttavia, gli spettatori sperano che il grande processo NIAID fornisca il primo barlume di promessa in una corsa per trovare un farmaco che funzioni contro il coronavirus, che ha infettato oltre tre milioni di persone in tutto il mondo.

“C’è molta attenzione su remdesivir perché è potenzialmente il miglior film che abbiamo”, afferma il virologo Stephen Griffin dell’Università di Leeds, nel Regno Unito.

Piccole prove

Le informazioni in rapido flusso e contrastanti su remdesivir nelle ultime settimane hanno lasciato le persone vacillanti. Nella fretta di trovare terapie per combattere COVID-19, sono stati comuni piccoli studi clinici senza gruppi di controllo. “Sono solo molto infastidito da tutti questi studi non controllati”, afferma Geoffrey Porges, analista di biotecnologia per la banca d’investimento SVB Leerink a New York City. “È rassicurante il fatto che il 50-60% dei pazienti venga dimesso dall’ospedale, ma questa è una malattia che migliora comunque comunque.”

Con tanta incertezza, gli osservatori di remdesivir stavano aspettando con ansia i risultati finali del processo NIAID, che non erano previsti fino alla fine di maggio. Al posto di un vaccino , che potrebbe essere ancora a più di un anno di distanza, terapie efficaci sono fondamentali per ridurre le morti e limitare i danni economici causati dalla pandemia. Tuttavia, nonostante il diluvio di piccoli studi clinici, nessuna terapia ha dimostrato in modo convincente di aumentare la sopravvivenza nelle persone con COVID-19.

I risultati NIAID hanno apportato una nuova lucentezza a remdesivir. Il NIAID non ha rilasciato dati dettagliati sulla sicurezza. Lo studio in Cina non ha trovato differenze significative tra remdesivir e placebo nella frequenza degli eventi avversi, ma il 12% delle persone che hanno ricevuto remdesivir ha abbandonato lo studio a causa di effetti collaterali tra cui nausea e insufficienza cardiopolmonare, rispetto a solo il 5% sul placebo.

“Potrebbe non essere il farmaco miracoloso che tutti cercano, ma se riesci a impedire ad alcuni pazienti di ammalarsi in modo critico, è abbastanza buono”, afferma Griffin.

Fauci ha affermato che la scoperta gli ha ricordato la scoperta negli anni ’80 che il farmaco AZT ha aiutato a combattere l’infezione da HIV. Il primo studio clinico randomizzato e controllato ha mostrato solo un modesto miglioramento, ha detto, ma i ricercatori hanno continuato a basarsi su quel successo, sviluppando infine terapie altamente efficaci.

Remdesivir agisce sciogliendo un enzima che alcuni virus, tra cui SARS-CoV-2, usano per replicare. A febbraio, i ricercatori hanno dimostrato 2 che il farmaco riduce l’infezione virale nelle cellule umane coltivate in laboratorio.

Gilead iniziò ad aumentare la produzione di remdesivir ben prima che venissero pubblicati i risultati del NIAID. Alla fine di marzo, la società aveva prodotto abbastanza per trattare 30.000 pazienti. E razionalizzando il suo processo di produzione e trovando nuove fonti di materie prime, annunciò Gilead, spera di produrre abbastanza remdesivir per trattare più di un milione di persone entro la fine dell’anno.

Tale calcolo si basava sul presupposto che le persone avrebbero assunto il farmaco per dieci giorni, ma i risultati annunciati dal processo di Gilead del 29 aprile suggeriscono che un ciclo di trattamento di cinque giorni potrebbe funzionare altrettanto bene. In tal caso, ciò raddoppierebbe effettivamente il numero di persone che potrebbero essere curate, afferma Porges.

Sono necessari molti farmaci

A lungo termine, i clinici vorranno probabilmente un gran numero di farmaci antivirali – con diversi modi per disabilitare il virus – nel loro arsenale, afferma Timothy Sheahan, un virologo dell’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, che ha collaborato con i ricercatori Gilead studiare remdesivir. “Esiste sempre il potenziale di resistenza antivirale”, afferma. “E per coprire questo potenziale, è bene avere non solo un antivirale di seconda, terza, quarta, quinta linea.”

I ricercatori stanno testando furiosamente una vasta gamma di terapie, ma i primi risultati, sebbene non ancora definitivi, non sono stati incoraggianti. I farmaci contro la malaria clorochina e idrossiclorochina, entrambi con effetti antinfiammatori, hanno attirato così tanta attenzione da parte dei medici e del pubblico che alcuni paesi hanno esaurito le loro scorte di farmaci . Tuttavia, gli studi sull’uomo non sono riusciti a mostrare un beneficio coerente e alcuni hanno messo in evidenza i rischi posti dagli effetti collaterali dei farmaci che colpiscono il cuore.

Precoce interesse per un mix di due farmaci HIV, noti come lopinavir e ritonavir contrassegnato quando uno studio clinico in quasi 200 persone non ha trovato alcun beneficio della miscela per quelli con grave COVID-19 3 . Un’altra promettente ipotesi terapeutica – che l’inibizione dell’azione di un regolatore del sistema immunitario chiamato IL-6 potrebbe ridurre la grave infiammazione osservata in alcune persone con COVID-19 grave – finora ha incontrato risultati contrastanti.

Tuttavia, molte altre terapie sono in fase di sperimentazione nelle persone e molti ricercatori stanno cercando nuovi farmaci in panchina. Sheahan e i suoi colleghi hanno trovato 4 un composto attivo contro SARS-CoV-2 e altri coronavirus, inclusa una variante resistente al remdesivir di un coronavirus, quando testato su cellule umane coltivate in laboratorio.

Ma sarebbero necessari molti più test prima che il composto potesse essere provato nelle persone. “Ciò che stiamo facendo ora si spera avrà un impatto sull’attuale pandemia”, afferma. “Ma forse ancora più importante, potrebbe posizionarci per rispondere meglio più rapidamente in futuro.”coro