Nature:”Ecco quello che c’è da sapere sui vaccini”

Più di 90 vaccini sono stati sviluppati contro SARS-CoV-2 da gruppi di ricerca di aziende e università di tutto il mondo. I ricercatori stanno sperimentando diverse tecnologie, alcune delle quali non sono mai state utilizzate in un vaccino autorizzato. Almeno sei gruppi hanno già iniziato a iniettare formulazioni nei volontari nelle prove di sicurezza; altri hanno iniziato i test sugli animali. La guida grafica di Nature spiega ogni progetto di vaccino.

Un grafico che mostra come il corpo sviluppa l’immunità al coronavirus.

Grafica: Nik Spencer / Natura

Vaccini SARS-CoV-2: una varietà di approcci

Tutti i vaccini mirano a esporre il corpo a un antigene che non causerà malattie, ma provocherà una risposta immunitaria che può bloccare o uccidere il virus se una persona viene infettata. Esistono almeno otto tipi testati contro il coronavirus e si basano su diversi virus o parti virali.

Un grafico che mostra il numero di vaccini contro il coronavirus in fase di sviluppo.

Vaccini contro virus

Almeno sette team stanno sviluppando vaccini utilizzando il virus stesso, in forma indebolita o inattivata. Molti vaccini esistenti vengono prodotti in questo modo, come quelli contro il morbillo e la poliomielite, ma richiedono test di sicurezza approfonditi. Sinovac Biotech a Pechino ha iniziato a testare una versione inattivata di SARS-CoV-2 nell’uomo.

Un grafico che mostra come coronavirus indebolito o inattivato può essere utilizzato in un vaccino.

Vaccini virali

Circa 25 gruppi affermano di lavorare su vaccini a vettore virale. Un virus come il morbillo o l’adenovirus è geneticamente modificato in modo da poter produrre le proteine ​​del coronavirus nel corpo. Questi virus sono indeboliti e quindi non possono causare malattie. Esistono due tipi: quelli che possono ancora replicarsi all’interno delle cellule e quelli che non possono perché i geni chiave sono stati disabilitati.

Un grafico che mostra come i vettori virali contenenti i geni del coronavirus possono essere utilizzati in un vaccino.

Vaccini con acido nucleico

Almeno 20 team mirano a utilizzare le istruzioni genetiche (sotto forma di DNA o RNA) per una proteina del coronavirus che richiede una risposta immunitaria. L’acido nucleico viene inserito nelle cellule umane, che poi sfornano copie della proteina virale; la maggior parte di questi vaccini codifica per la proteina del picco del virus.

Un grafico che mostra come il materiale genetico del coronavirus può essere utilizzato in un vaccino.

Vaccini a base di proteine

Molti ricercatori vogliono iniettare le proteine ​​del coronavirus direttamente nel corpo. Possono anche essere usati frammenti di proteine ​​o gusci proteici che imitano il mantello esterno del coronavirus.

Un grafico che mostra come le proteine ​​del coronavirus possono essere utilizzate in un vaccino.

Prove di settore

Oltre il 70% dei gruppi che conducono attività di ricerca sui vaccini provengono da aziende industriali o private. Gli studi clinici iniziano con piccoli studi sulla sicurezza su animali e persone, seguiti da studi molto più ampi per determinare se un vaccino genera una risposta immunitaria. I ricercatori stanno accelerando questi passaggi e sperano di avere un vaccino pronto in 18 mesi.

Un grafico che mostra i tipi di sviluppatori di diverse regioni del mondo che stanno sviluppando un vaccino contro il coronavirus.