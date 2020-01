Napolil adesso non serve un genio in panchina. Ma buon senso e tranquillità

Il Napoli ha tutti i mezzi per uscire dalla crisi. Chiaro che a questo punto uscire dalla crisi significa salvarsi, non certo ambire ad un posto in Champions. Inutile guardare anche all’Europa League. Al momento non è proprio il caso. Il Napoli deve pensare a salvarsi, tutto il resto viene dopo. Per mezzi oggettivi suoi, e per debolezza altrui non si tratta di un traguardo troppo difficile, tutt’altro. Ma la storia insegna che guai a fidarsi troppo. Quando entri in una spirale perversa è difficilissimo venirne fuori. Ed anche il distacco dalle ultime è effimero. Nella fase finale del campionato succede di tutto. Squadre spacciate che improvvisamente risorgono. Andate a dare uno sguardo a quello che è successo l’anno scorso, a cosa ha rischiato la Fiorentina.

Onestamente non sappiamo se Gattuso è in grado di farlo. E’ in uno stato confusionale terribile. E purtroppo, storia vecchia, vecchissima, in società non c’è nessuno in grado di aiutarlo. Anche la storia del ritiro annunciato ed abortito nel giro di poche ore è sintomatico. Servirebbe qualcuno che dicesse a Gattuso che per uscire da questa crisi non serve fare il fenomeno. Non serve mettere un terzino come centrale, ed un centrale come terzino. Non serve pensare che il problema possa essere il migliore del girone di andata: ogni riferimento a Meret è voluto.

Gattuso deve semplicemente fare quello che farebbe un allenatore di Eccellenza in casi del genere. In porta chi è bravo a parare. Poi i migliori difensori in campo, ed a centrocampo almeno due che sappiano fare filtro. Sette giocatori votati a non prendere gol. Ne avanzano 4 per il resto. Prima non prenderle è il sistema italico, il migliore che si conosca. Partiamo da qui. Un allenatore deve inventarsi qualcosa quando, per l’obiettivo dato, è inferiore alle rivali. Sarri per lottare per lo scudetto aveva bisogno di inventare. Allegri no. Se il Napoli deve pensare solo alla salvezza non c’è bisogno di colpi di genio. Buon senso e tranquillità,