Napoli vs Sampdoria: le ultime dai ritiri e le probabili formazioni

Il Napoli si prepara ad affrontare la Sampdoria con l’obiettivo dichiarato di sfatare un tabù. In questa stagione, infatti, non è mai accaduto che gli azzurri inanellassero un filotto di tre vittorie di fila.

O meglio, in campionato, quest’anno, la squadra partenopea ha vinto tre gare consecutive. È accaduto ad inizio stagione, contro Parma, Genoa e Atalanta. Ma nel mezzo della striscia c’è stato il caso Juventus-Napoli. Con la sconfitta a tavolino e il conseguente punto di penalizzazione.

Rispetto alla gara di Europa League contro la Real Sociedad, nell’ottica di gestire il minutaggio di tutta la rosa, Gennaro Gattuso starebbe valutando alcuni cambi nell’undici di partenza.

Potrebbero essere, dunque, addirittura cinque i cambi di formazione. A cominciare dall’estremo difensore. Si prospetta, infatti, il ritorno tra i pali di Meret, dopo ben tre panchine consecutive.

In difesa, scontato il ritorno di Manolas. Mentre Mario Rui resta sempre in vantaggio per accaparrarsi il posto sulla fascia sinistra. Senza, tuttavia, sottovalutare l’ipotesi che Ringhio possa immaginare di dare una chance a Ghoulam.

La composizione della coppia di mediani, chiamati a cantare e portare la croce, lascia invero ancora qualche dubbio. Nel senso che Demme avrebbe una maglia da titolare, facendo riposare Bakayoko. Al tedesco, si accoppierebbe Fabiàn Ruiz.

Nel terzetto di offensive players destinati a supportare Mertens, a destra, Politano appare in netto vantaggio su Lozano.

In casa Doria, Claudio Ranieri conferma il tradizionale 4-4-1-1. E rinuncia a Lorenzo Tonelli e Manolo Gabbiadini, che si sono allenati a parte nel corso della consueta rifinitura e quindi rischiano seriamente di dover alzare bandiera bianca.

Al posto di Gabbiadini si candida per una maglia da titolare Gaston Ramirez, in vantaggio su Valerio Verre. Se non dovesse farcela nemmeno l’altro ex di giornata, allora Yoshida si piazzarebbe al centro della difesa.

Confermatissimo Quagliarella in attacco. Il quartetto di centrocampo sarà formato da Candreva, Ekdal, Thorsby e Jankto.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.Gattuso

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Ramirez; Quagliarella. All.Ranieri