Napoli, tante virtù ed un vizio da non ripetere

Il Napoli arriva dalla vittoria contro il Benevento e si appresta a volare in Spagna per la seconda giornata dell’Europa League con rinnovato entusiasmo. L’ideale sarebbe poter confermare le sensazioni positive del derby anche nel match clou del girone F, che vedrà gli azzurri opposti alla Real Sociedad.

La stagione è soltanto all’inizio. Eppure i risultati ottenuti dalla squadra di Gennaro Gattuso, al netto del passaggio a vuoto nell’esordio europeo, certificano la bontà del lavoro condotto finora dall’allenatore.

Il momento di grazia del Napoli va ben oltre l’asettica lettura della classifica. E testimonia, se ancora ce ne fosse bisogno, la qualità del gruppo. Nonché la lunghezza delle rotazioni.

Ovviamente, rimarcare il fatto che i partenopei abbiano dimostrato di essere tra le più in forma della Serie A non significa trascurarne i difetti palesati in alcune circostanze.

Balza agli occhi, innanzitutto, la difficoltà incontrata dagli azzurri quando sono costretti a giocare contro un avversario che si difende con un baricentro molto basso.

E se l’unico tiro in porta dell’Az Alkmaar è parso davvero casuale, pur interrompendo una partita interamente passata dal Napoli dentro la metà campo degli olandesi, senza però trovare la via della rete, la sfida tra Ringhio e Filippo Inzaghi ha confermato l’imprecisione e la mancanza di lucidità partenopea a spazi intasati.

Il problema non riguarda tanto il modo di attaccare la profondità, oppure di non riuscirci efficacemente. Quanto piuttosto guardare oltre, puntando sulla centralità del progetto cucito su misura per i calciatori messi a disposizione di Gattuso dalla società.

Quindi, il presupposto da cui partire per investigare sui passaggi a vuoto deve necessariamente essere quello di analizzare la caratteristiche tecnico-tattiche di chi indossa la maglia azzurra.

Alcuni sono idealmente portati ad un calcio diretto e verticale. Indubbiamente Lozano, Osimhen e Politano orientano la manovra verso la ricerca costante della profondità immediata.

Contrariamente ad altri, come ad esempio Insigne, Mertens e Fabian Ruiz, per natura a loro agio all’interno di un sistema maggiormente associativo.

Dunque, guardando in prospettiva futura, come in tutte le cose calcistiche, la soluzione dipenderà dal raggiungimento del giusto equilibro tra le due anime che albergano nel gruppo…