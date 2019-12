Napoli vietato sbagliare mercato. Il rischio è di fare la fine dei cinepanettoni

Napoli al mercato sotto “ricatto”

La premessa è d’obbligo: tutte le voci di mercato sono false, fino al momento dell’ufficializzazione. Chiarito questo un paio di cose sui nomi che circolano per il Napoli vanno dette. Per colpa di un mercato estivo allucinante (altro che da 10!!!) gli azzurri si ritrovano a dover agire sotto ricatto. Tutti sanno che il Napoli ha necessità di almeno un paio di centrocampisti. E prenderanno la società azzurra per la gola. Ma chi è causa del suo male pianga se stessa.

Sotto il peso dell’urgenza il rischio è quello di prendere, strapagandolo, qualche giocatore che poi non servirà più. Ma non si può non correre questo rischio. Per altro c’è urgenza. Prima della chiusura del mercato gli azzurri giocheranno nell’ordine con Inter, Lazio, Fiorentina e Juve. La squadra vincente in casa del Sassuolo, pochi dubbi, al massimo può pensare di fare punti con i viola. I rinforzi vanno presi ieri piuttosto che stamattina. E quando si ha fretta il rischio di sbagliare è enorme.

Servirebbe uno come Quillon, con competenze e conoscenze

Mai come in questo momento servirebbe un uomo mercato competente e con le giuste conoscenze. Cosa che il Napoli non ha, per tutta evidenza. Anzi, adesso non ha neanche le “conoscenze” di Ancelotti. Sarebbe il casi di ripetere quanto fatto nel 2013, quando ci si affidò a Quillon. Magari sarebbe anche il caso di operare subito qualche cessione importante. Fabian al Real o al Barcellona potrebbe essere il mezzo giusto per arrivare a qualche “scarto” che a Napoli farebbe la differenza. Non a caso il Napoli è stato costruito con gli scarti di Real Madrid e Liverpool da Benitez. Allora coi soldi della cessione di Cavani.

Quando è stato ceduto Higuain ed il mercato è stato fatto sfruttando “le risorse interne” è stato un disastro. Di certo adesso non si può sbagliare. Quest’anno a meno di miracoli (ma ne servirebbero tanti) la zona Champions è andata. Saltare un anno si può. Ma fallire per due anni consecutivi potrebbe diventare insostenibile. Il rischio di ripetere per Adl il cammino dei cinepanettoni è enorme. Solo che un conto è la FilmAuro, di cui a nessuno frega nulla, altro è il Napoli. Forse qualcuno sta pensando che è arrivato il momento di passare la mano.