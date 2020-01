Napoli, vengono al pettine i nodi di una società che non esiste

I nodi stanno venendo al pettine. Nulla di nuovo sotto il sole del pallone. Capita di tanto in tanto che una squadra abbia un passaggio a vuoto, una stagione maledetta. E quando le cose vanno male vengono fuori i problemi in passato nascosti dai risultati. Sta capitando al Napoli. Non è colpa di nessuno, è un fatto fisiologico.

Il problema del Napoli è che c’è il rischio concreto della tempesta perfetta. Perché se è fisiologico un passaggio a vuoto, è patologica nel Napoli l’assenza di una struttura societaria. Non sono cose nuove, sono cose che diciamo da tempo. La mancanza di un uomo di calcio che possa stare tra i giocatori, e magari anche consigliare il tecnico è gravissima. Professionalità del genere esistono in tutte le società. Alla Juve c’è Nedved, al Milan Maldini e Boban, alla Roma De Sancits, all’Inter Zanetti. Possiamo continuare con la Fiorentina che ha Antognoni, la Lazio Tare, il Torino Comi. Nel Napoli non c’è nessun ex calciatore. Follia.

Non sappiamo se sia vera la lite tra Allan e Mertens: non eravamo presenti. Ma anche questa non sarebbe nulla di sconvolgente, sono cose che accadono in tutti gli ambienti di lavoro. Semmai uno dei due stava nervoso per aver litigato con la moglie, capita a tutti. Non è un problema. Ma non dovrebbe lasciare traccia, soprattutto non dovrebbe lasciare traccia in campo. Invece ci sono le parole di Gattuso che preoccupano. Quando dice che certe cose sono sempre successe, ma poi in campo si stava tutti dalla stessa parte.

Vista da fuori una situazione paradossale. In cui nessuno si comporta da professionista. E dove la proprietà sembra fare sempre la mossa sbagliata, la peggiore. E’ chiaro che non possiamo dal di fuori esprimere giudizi. Ma preoccupazione certamente. Perché presidenti, allenatori, giocatori passano. Resta la maglia. E restano i tifosi. Gli unici davvero indispensabili, ma dei tifosi, some sempre in casi del genere, nessuno si interessa.

Ci fosse in società un ex giocatore carismatico certe cose non accadrebbero.