Napoli, tutto molto bello. Da sembrare troppo bello per essere vero…

Cosa dire dopo un 6-0? In effetti sarebbe il caso di non commentare una partita del genere. Il rischio di lasciarsi andare ad un entusiasmo fuorviante c’è. Lo stesso Gattuso ha provato immediatamente a minimizzare. Ha parlato di una certa sofferenza nel finale del primo tempo. Al punto che stava pensando di togliere un attaccante per inserire un centrocampista in più. Poi il gol di Zielinski dopo 25 secondi dall’inizio del secondo tempo ha cambiato le carte in tavola.

Prendiamo le cose buone viste, e non sono poche. Perché se è vero che sul 2-0 il Genoa ha smesso di giocare, è vero che il Napoli sul 2-0 ci è arrivato meritatamente. Facendo vedere cose molto buone. A partire da Osimhen, osservato speciale, che anche questa volta ha convinto. Al di là delle sue giocate (l’assist per il secondo gol, quello di Zielinski è stato geniale) fa giocare meglio gli altri. Il Napoli ha un giocatore che riempie l’area di rigore, impegna i due centrali. E ne traggono benefici gli altri. Al nigeriano è mancato solo il gol, ma è stato determinante.

Ma ha fatto giocare bene anche gli altri. Mertens ha fatto un gol e due assist. Elmas ha segnato. Ed ha segnato anche Politano. Lozano di gol ne ha fatti addirittura due. Con l’eccezione di Insigne, che si è fatto male subito, hanno segnato tutti coloro che girano alle spalle di Osimhen. Esattamente come era successo a Parma. Un attaccante non si valuta solo dai gol che segna, ma anche da quelli che fa segnare.

Altra nota positiva è arrivata dalla difesa. Che ha concesso una sola occasione al Genoa. Meno del minimo sindacale in una partita di A. Il Genoa non è uno squadrone, ma la cosa è positiva.

Tutte rose e fiori dunque? Per una sera sì. Ma proprio l’atipicità di una gara in cui tutto è andata bene, non cancella le perplessità per una formazione che sembra sbilanciatissima. Si sono sacrificati tutti, non c’è dubbio. Ma alcuni azzurri non hanno proprio nel loro DNA la fase di non possesso. E qualche rischio, solo virtuale, anzi potenziale, è stato corso. Quando giochi contro il Parma o contro il Genoa non ci sono problemi. Ma pensare di andare domenica a Torino e giocare allo stesso modo sarebbe un azzardo. Ma come si dice: chi non risica non rosica. E quando si azzarda non sta scritto da nessuna parte che poi vada male. Però…