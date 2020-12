Napoli: tra amori e dissapori, i risultati non bastano

Contano solo i risultati. Almeno così paventa lo stile di una squadra blasonata di Serie A. Non sono dello stesso avviso i tifosi partenopei. Tra i vicoli di Napoli, infatti, echeggia un certo malcontento circa la gestione Gattuso.

Da quando Ringhio è arrivato sulla panchina degli azzurri, ormai qualche mese fa, il Napoli ha vinto la Coppa Italia. Ma ciò non basta più a gratificare l’ambiente.

Quale è il problema di Gattuso? Molti danno i numeri, parlando di moduli. Altri preferiscono alzarsi dalla panchina, ed elevarsi a giudici, per mettere sotto accusa uno o l’altro calciatore. Ciò che veramente manca a questo Napoli è la continuità. O come ADL ama definirla: la cazzimma.

Diciamocelo chiaramente. L’ambiente napoletano è davvero poco equilibrato. Perchè all’indomani del 4-0 rifilato alla Roma, oppure dopo la solenne bastonatura inflitta all’Atalanta, tutti consideravano Rino una specie di eroe.

E’ bastato qualche scivolone, vedi Milan e Az Alkmaar, per far piombare il Napoli nel baratro delle critiche. A tal proposito, non poteva mancare al coro dei denigratori il partito dei nostalgici. Quelli che ad ogni passo falso invocano il ritorno di Maurizio Sarri. Dimenticando che un tempo, chi voleva conquistare il Palazzo, ironia della sorte, dallo stesso è stato usato e poi gettato.

Nonostante i risultati diano comunque ragione a Gattuso, che ha già portato un trofeo in bacheca, i nostalgici del Comandante continuano ad essere in servizio permanente effettivo.

Forse l’aspettativa dei tifosi vorrebbe che si accomodasse in panchina un Top Coach. Eppure, non bisogna andare molto indietro nel tempo per ricordare quanto sia stata negativa la gestione di Carlo Ancelotti. Al quale viene associata una delle pagine più tristi del Napoli di ADL: quella dell’ammutinamento.

L’impressione è che i Napoletani vogliono di più. Senza tuttavia voler considerare la stranezza della stagione in corso. Dove un avversario che non fa classifica – il Covid19 – condiziona le prestazioni di tutti.

In definitiva, a questo Napoli che difetta di continuità, serve pure un ombrello. Poichè, quando iniziano a piovere le critiche, non sempre costruttive, scrosciano su squadra e allenatore, senza soluzione di continuità.

La stagione è lunga. Tutto ancora deve decidersi. Bisogna pazientare e dare fiducia, a prescindere dai numeri. Che sia 4-3-3 o 4-2-3-1, Gattuso può ancora dire la sua, in campionato, come in Europa.

Con l’imminente finale di Supercoppa Italiana, oltre ad una partita fondamentale con la Real Sociedad, che vale l’accesso ai Sedicesimi di Europa League la settimana prossima, c’e da restare tranquilli.

E vedere se i risultati daranno ragione a Gattuso…

Salvatore de Landro